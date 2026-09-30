Rodeo Saltillo estrenará Expo Coahuila, un recinto de 270 mdp para atraer turismo y grandes eventos

Rodeo Saltillo se realizará del 15 al 18 de octubre (RAFAEL CAUICH)

Saltillo se prepara para recibir una nueva edición del Rodeo Saltillo, cuya sede este año, y por primera vez, será la Expo Coahuila, un nuevo complejo construido con una inversión superior a los 270 millones de pesos y que busca ampliar la capacidad de la capital coahuilense para recibir conciertos, convenciones, exposiciones y encuentros de gran formato.

La séptima edición del Rodeo Saltillo se realizará del 15 al 18 de octubre y combinará competencias de rodeo, actividades ganaderas, gastronomía, música y entretenimiento familiar, en una estrategia con la que el gobierno de Coahuila pretende utilizar los grandes eventos como una vía para atraer visitantes y generar actividad económica.

Durante la presentación del evento en la Ciudad de México, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, destacó que el Rodeo se ha convertido en una plataforma para mostrar la identidad del estado y promover sus atractivos turísticos.

“Coahuila sin duda es de los mejores estados de este país para vivir, para invertir y para turistear”, afirmó el mandatario, quien señaló que la seguridad es uno de los factores que, a su consideración, permite fortalecer la actividad turística en la entidad.

Jiménez Salinas aseguró que la administración estatal busca aprovechar eventos de este tipo para proyectar a Coahuila fuera de sus fronteras y atraer tanto visitantes como inversiones.

También destacó la oferta turística de la entidad, que incluye Pueblos Mágicos, zonas boscosas y montañosas, áreas desérticas, Cuatro Ciénegas y una región vitivinícola que, dijo, cuenta con la casa vinícola más antigua de América.

Expo Coahuila abre sus puertas con el Rodeo

Uno de los principales atractivos de esta edición será el estreno de Expo Coahuila, una infraestructura que transforma los antiguos terrenos de la feria de Saltillo en un espacio destinado a recibir espectáculos, exposiciones, convenciones y actividades deportivas y culturales.

El complejo abrirá su primera etapa con el Rodeo Saltillo como uno de sus primeros grandes eventos; de acuerdo con el gobierno estatal, la obra representó una inversión superior a los 270 millones de pesos y forma parte de una apuesta para fortalecer la capacidad de Saltillo como sede de eventos nacionales e internacionales.

Más que funcionar únicamente como sede del Rodeo, el proyecto pretende convertirse en infraestructura permanente para ampliar la oferta de encuentros de gran formato y generar una mayor derrama económica vinculada con el turismo.

El jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos de Coahuila, Blas Flores González, señaló durante la presentación que el turismo representa un motor para la economía estatal y que, a través de la marca “Sorpréndete con Coahuila”, se busca atraer a más visitantes.

“Del 15 al 18 de octubre, Saltillo se va a convertir en el punto de encuentro de nuestras tradiciones, de nuestra cultura y de nuestra esencia vaquera”, afirmó.

Música norteña, regional mexicano y country

Durante los cuatro días del Rodeo Saltillo, el Teatro del Pueblo contará con una cartelera que combinará música norteña, regional mexicano, banda y country.

El programa comenzará el jueves 15 de octubre con las presentaciones de Pesado y La Casetera; el viernes 16 será el turno de Julión Álvarez y Costumbre, mientras que el sábado 17 subirán al escenario Banda El Recodo y Sólido.

El cierre del domingo 18 estará a cargo del cantante estadounidense Brett Young y Heartland.

La participación de Brett Young será uno de los atractivos internacionales del encuentro, ya que el cantante y compositor de country se presentará por primera vez en México como parte de esta celebración.

La programación musical busca complementar las actividades de rodeo y ganadería con una oferta dirigida tanto al público local como a visitantes de otras entidades.

Rodeo, ganadería y una bolsa de 200 mil pesos

Además de los conciertos, la competencia deportiva será uno de los ejes centrales del evento.

En la Arena Ocho Segundos se realizará el Open Rodeo durante jueves y viernes, con participación de competidores nacionales e internacionales y acceso gratuito.

El sábado se llevará a cabo el denominado Super Bowl, con participación de jinetes y monta de toros, mientras que el domingo se desarrollará el Rodeo de las Estrellas, que reunirá las finales de las siete disciplinas oficiales del rodeo en distintas categorías.

El componente ganadero también tendrá una presencia importante, la Expo Gan Coahuila 2026 contará con más de 130 cabezas de ganado de distintas razas, provenientes de más de 20 ganaderías y ranchos de la entidad, además de actividades de juzgamiento y una subasta.

A esto se sumará, por segunda ocasión en Saltillo, la XXXV Exposición Nacional Angus 2026, que contempla la participación de más de 150 ejemplares Angus de alta genética y más de 20 ganaderías de diferentes estados del país.

La ciudad también será sede de la Convención Nacional Ganadera, que reunirá aproximadamente a mil 200 líderes y representantes del sector, vinculados con más de 800 mil ganaderos de todo México.

Parrilla, vino y actividades familiares

La gastronomía será otra de las atracciones del evento, en la zona Smoke & Grill se concentrarán parrilleros de diferentes regiones de Coahuila, quienes competirán en la final de la Champion del Grill.

La competencia contempla las categorías Ribeye Steak, BBQ Pork Ribs y Cabrito Free Style, con una bolsa de 200 mil pesos en premios.

También habrá espacios como Prende Fuegos y Fuego en Familia, este último dirigido a la convivencia entre niñas, niños y padres, con actividades relacionadas con la gastronomía de los distintos municipios de Coahuila.

En el Wine Garden Food Court se ofrecerán catas, maridajes y experiencias relacionadas con la producción vitivinícola de la entidad.

Para los visitantes, el Distrito Vaquero funcionará como uno de los espacios de bienvenida al recinto, con restaurantes, bares, comercios, música y servicios para el público.

Los menores de edad también tendrán un espacio propio con el Pequeño Oeste, que contará con granja, paseos en pony, talleres, actividades didácticas, personajes y ambientación relacionada con las tradiciones vaqueras.

Con estas acciones, Coahuila no sólo celebra la edición 2026 del Rodeo Saltillo, sino también el estreno de Expo Coahuila como nuevo espacio para eventos de gran formato.

La venta de boletos ya está disponible a través de la plataforma oficial del Rodeo Saltillo, JR Ticket y las tiendas JR.