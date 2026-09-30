Vinculan a proceso a exalcalde de Juchitán por extorsión agravada

El ex presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Miguel Sánchez Altamirano, fue vinculado a proceso por un juez de Oaxaca por los delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado, luego de haber sido detenido el pasado 23 de septiembre.

Sánchez Altamirano, conocido como “Quetu”, fue detenido durante un operativo realizado por autoridades estatales y federales en Juchitán. Junto con él también fue detenido Carlos Alberto de la Paz López, alias “La Parka”, quien enfrenta los mismos delitos.

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, durante la audiencia el juez consideró que existían elementos suficientes para continuar el proceso contra ambos imputados. La defensa había solicitado una ampliación del plazo constitucional para preparar sus argumentos.

La audiencia de vinculación se realizó mediante videoconferencia y concluyó el 29 de septiembre. Después de analizar los elementos presentados por la Fiscalía, el juez determinó que los dos acusados continuarían bajo proceso y permanecerían en prisión preventiva en centros federales.

Miguel Sánchez se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, en el Estado de México, mientras que “La Parka” permanece en el Centro Federal de Reinserción Social de Perote, Veracruz.

Las autoridades estatales señalan que las investigaciones están relacionadas con presuntos vínculos entre el exalcalde y el grupo conocido como Los Cromos, organización que las autoridades han relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región del Istmo de Tehuantepec.

Según la información presentada por la Fiscalía, una de las líneas de investigación busca establecer si Sánchez Altamirano, durante su periodo como presidente municipal, pudo haber facilitado, promovido o encubierto actividades ilícitas relacionadas con dicha organización. Estos señalamientos forman parte de la investigación y deberán ser analizados durante el proceso judicial.

La detención del exalcalde ocurrió el 23 de septiembre, cuando todavía se encontraba al frente del Ayuntamiento de Juchitán. El operativo fue realizado con participación de instituciones estatales y federales.

Tras su captura, Sánchez Altamirano fue trasladado al penal de máxima seguridad de El Altiplano. Previamente, durante la audiencia inicial, un juez había determinado que permanecería en prisión preventiva mientras se definía su situación jurídica.

La Fiscalía de Oaxaca informó que la investigación continúa abierta y que se estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria. Durante este periodo, las autoridades podrán continuar recabando información relacionada con los delitos que se le imputan al exfuncionario.

El caso ha generado atención debido a que se trata de un funcionario municipal en funciones al momento de su detención. Las investigaciones de las autoridades también han señalado posibles actividades de extorsión y cobro de piso en la región, aunque las acusaciones deberán ser acreditadas dentro del proceso judicial.

Con la vinculación a proceso, Miguel Sánchez Altamirano continuará privado de la libertad mientras avanzan las investigaciones. Esta determinación judicial no representa por sí misma una sentencia de culpabilidad, por lo que el proceso deberá continuar conforme a las etapas establecidas por la ley.Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca mantiene abiertas las investigaciones para determinar la posible responsabilidad del exalcalde y de los demás involucrados en los hechos que dieron origen a las acusaciones.