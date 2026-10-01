“Vamos a seguir firmes y echados pa’ delante, por la gente”: Ulises Mejía

Ulises Mejía

Ulises Mejía Haro sostuvo un encuentro con integrantes de Un Movimiento Honesto de Sombrerete y Chalchihuites, a quienes agradeció su confianza, cariño y disposición para mantenerse organizados.

Durante la reunión, Mejía Haro escuchó a las y los asistentes y reiteró que continuará recorriendo Zacatecas, manteniendo un diálogo directo con quienes forman parte del movimiento.

Señaló que continuará con trabajo, con firmeza y cercanía como lo saber hacer, poniendo en el centro la participación de la gente y las decisiones que se construyan desde los municipios para que la esperanza llegue a cada rincón de Zacatecas.

“Vamos a seguir firmes y echados pa’ delante, por la gente y junto a la gente. Aquí nadie deja de caminar. ¡El pueblo manda!”, expresó.