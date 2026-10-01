David Monreal presenta resultados y nuevas obras para la región de Río Grande ante más de 6 mil asistentes

Ante más de 6 mil asistentes, el Gobernador David Monreal Ávila presentó los resultados de las obras y acciones realizadas en Río Grande, Juan Aldama y Cañitas de Felipe Pescador, Zacatecas, así como los proyectos contemplados para esta región.

Durante el encuentro, informó que “lo que ya se hizo” representa una inversión de 603 millones 279 mil 588 pesos, con un registro de 442 mil 212 apoyos destinados al campo, infraestructura carretera, agua, educación, vivienda y bienestar.

En Río Grande, donde se concentra una inversión superior a 442.6 millones de pesos, destacó el respaldo al campo y los más de 106.8 millones de pesos en rescate carretero, además de obras de agua potable, alcantarillado, infraestructura educativa y programas de bienestar.

Asimismo, dio cuenta de las acciones realizadas en Juan Aldama, con una inversión superior a 84.9 millones de pesos, y en Cañitas de Felipe Pescador, con más de 75.6 millones de pesos, en rubros como campo, carreteras, educación, vivienda y bienestar.

Se va a hacer

Como parte de las próximas acciones, David Monreal anunció la rehabilitación de la carretera Río Grande–Colonia González Ortega, con una inversión de 14.3 millones de pesos, además de nuevas obras de vivienda e infraestructura educativa.

En materia de salud, informó que están contemplados 16 consultorios SUS: 10 en Río Grande, cuatro en Juan Aldama y dos en Cañitas de Felipe Pescador.

Al cierre, el Gobernador señaló que corresponde a la ciudadanía informarse, contrastar propuestas y decidir libremente el rumbo que considere para Zacatecas.