Guanajuato fortalece inversión industrial y transparencia durante gobierno de Libia Dennise

Guanajuato continúa con proyectos de inversión y acciones para fortalecer el desarrollo económico y la transparencia en el estado. Durante una jornada de actividades, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo destacó una nueva inversión de 50 millones de dólares de la empresa Martinrea en su planta ubicada en Silao, además de los avances registrados en materia de acceso a la información pública.

La empresa canadiense Martinrea destinó 50 millones de dólares para ampliar sus capacidades de manufactura en Guanajuato y anunció la creación de 30 nuevos empleos. Actualmente, la planta de Silao cuenta con 596 trabajadores.

Durante la inauguración de las nuevas instalaciones, la gobernadora señaló que el crecimiento de las empresas también representa nuevas oportunidades para las familias guanajuatenses, debido a la generación de empleos y a la capacitación de los trabajadores“Detrás de cada empleo, detrás de cada colaborador que le pone el corazón a una jornada laboral, hay también estabilidad para una familia”, expresó. Entre la nueva infraestructura se encuentra una prensa de tres mil toneladas, considerada de alta capacidad para el estampado de componentes metálicos automotrices, además de un proceso de roll forming y nuevas celdas destinadas a diferentes actividades de producción.

Martinrea comenzó operaciones en Guanajuato en 2012 con 53 colaboradores. Desde entonces, su presencia en el estado ha aumentado hasta llegar a los 596 trabajadores que actualmente forman parte de la planta de Silao. Joe Grunstein, gerente general de Martinrea Planta Silao, explicó que la llegada de nueva tecnología permitirá aumentar la competitividad de la planta y desarrollar nuevas habilidades entre los trabajadores. También indicó que la inversión está relacionada con nuevas plataformas de General Motors y podría permitir atraer futuros proyectos.

Rob Wildeboer, cofundador y presidente ejecutivo del Consejo de Administración de Martinrea International, destacó que México representa el país con mayor presencia operativa de la compañía a nivel mundial, con 15 instalaciones distribuidas en cinco estados y alrededor de ocho mil colaboradores. La gobernadora también señaló que la nueva tecnología permitirá fabricar componentes automotrices de mayor tamaño y complejidad. Además, existe la posibilidad de desarrollar un centro de diseño y fabricación de herramentales para servicios de mantenimiento, reparación, diseño y producción de moldes.

De acuerdo con los datos presentados durante el evento, durante los primeros dos años de la actual administración estatal se han registrado 81 proyectos de inversión por seis mil 556.87 millones de dólares, con 20 mil 747 empleos comprometidos en 16 municipios. Estos proyectos corresponden a empresas provenientes de 14 países y abarcan sectores como el automotriz, nuevas tecnologías, agroindustria, farmacéutica, energía y textil. Durante la misma jornada, la gobernadora destacó también los avances de Guanajuato en materia de transparencia y protección de datos personales.

Se informó que el estado ocupa el primer lugar nacional en el Ranking de Portales Estatales de Transparencia 2025. Además, el portal estatal recibió el reconocimiento OX 2025 por aspectos relacionados con su calidad, accesibilidad y difusión de información pública. Como parte del Encuentro Interinstitucional 2026 de la Red de Transparencia de Unidades de Enlace, 14 dependencias, entidades y unidades de apoyo recibieron el Distintivo PDP, luego de sensibilizar al 100 por ciento de su personal en materia de protección de datos personales.

También fueron reconocidas 24 prácticas de “Transparencia con Sentido Social”, implementadas por 15 dependencias, con acciones enfocadas en ofrecer información útil y atender necesidades de la población. Guanajuato destacó dos temas dentro de su agenda: el crecimiento de la actividad industrial mediante nuevas inversiones y el fortalecimiento de mecanismos de transparencia y protección de datos para la ciudadanía.