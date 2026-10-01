Marina del Pilar instruye revisión exhaustiva tras lista de la OFAC y remisión de expdientes de Anticorrupción

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda instruyó a la Oficialía Mayor del Estado a verificar si las empresas recientemente señaladas en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos mantuvieron relación contractual con el Gobierno de Baja California, y remitir de manera inmediata los expedientes correspondientes a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para que actúe conforme a la ley.

La mandataria estatal precisó que las instituciones públicas adjudican contratos con base estricta en la información, los registros del padrón de proveedores y las restricciones jurídicas vigentes al momento en que se celebran los procesos administrativos.

“El principio es muy claro: cuando se contrató, se hizo conforme a la información y la situación jurídica entonces disponibles. En ese momento no existía inhabilitación, sanción previa ni impedimento legal alguno para celebrar dichos actos. Hoy existe información nueva y, a partir de ella, actuamos en consecuencia: revisando a fondo, descartando cualquier riesgo y dando vista a los órganos de control. Lo que no se puede hacer es trasladar automáticamente una circunstancia conocida en 2026 a decisiones administrativas tomadas años antes”, manifestó la gobernadora.

Asimismo, explicó que, a partir del señalamiento emitido por la agencia estadounidense, la instrucción al interior del gabinete es revisar exhaustivamente cualquier antecedente contractual, determinar con rigor técnico si existió alguna vulneración o riesgo en materia operativa o patrimonial, y colaborar abiertamente con las autoridades competentes en todo momento.

Igualmente, como una disposición preventiva e inmediata del Poder Ejecutivo, Marina del Pilar determinó que, de aquí en adelante, cualquier persona física o moral señalada por autoridades nacionales o extranjeras por sospecha de actividades criminales no podrá participar como proveedora del Gobierno del Estado, en tanto no aclare y resuelva formalmente su situación jurídica ante las instancias correspondientes.

En cuanto a la seguridad pública, el Gobierno estatal precisó que los contratos referidos correspondieron a equipamiento, suministros e infraestructura técnica para el fortalecimiento operativo. El resguardo, la custodia y la administración de los sistemas y bases de datos institucionales radican exclusivamente en el personal facultado de las corporaciones de seguridad del Estado, descartando cualquier vulneración a la información de la ciudadanía.

Por otra parte, la administración estatal puntualizó que organismos como la Fiscalía General del Estado (FGE) cuentan con autonomía constitucional, presupuestal y de gestión administrativa para sus respectivos procesos de compra y resguardo documental.

“Lo responsable es revisar, documentar y actuar. Si de esta revisión surge alguna irregularidad, deberá procederse conforme a la ley. No vamos a encubrir a nadie ni a prejuzgar: vamos a esclarecer los hechos con documentos y con absoluta disposición frente a las autoridades competentes”, concluyó Marina del Pilar.