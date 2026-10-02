Puebla rehabilitará 76 vialidades con apoyo de Pemex

El Gobierno del Estado de Puebla inició trabajos de rehabilitación de vialidades como parte del Programa de Infraestructura Vial 2026, con el objetivo de mejorar la movilidad y las condiciones de las calles en diferentes zonas de la capital.

Durante una supervisión realizada en la calle 18 Poniente, el gobernador Alejandro Armenta Mier destacó que el programa contempla la intervención de 76 vialidades durante este año, además de la participación de más de 800 trabajadores en las diferentes acciones de rehabilitación.

El mandatario estatal explicó que estos trabajos cuentan con el apoyo de Petróleos Mexicanos (Pemex), mediante la entrega de material AC 20, utilizado para la rehabilitación de las calles.

Armenta Mier señaló que con este material se busca rehabilitar 13 mil vialidades, equivalentes a 100 calles mediante 13 trenes de pavimento. De acuerdo con lo explicado por el gobernador, el apoyo de Pemex representa una tercera parte del costo total de estas acciones.

Durante su recorrido, el gobernador conversó con los trabajadores encargados de las obras, a quienes reconoció por las labores que realizan durante el día y la noche. Incluso subió a una de las máquinas utilizadas para distribuir el material en las vialidades.

El gobernador destacó el trabajo de los más de 800 trabajadores y los llamó “Transformers”, debido a su participación en las labores de modernización de las calles de la capital poblana.

Por su parte, el secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos, informó que la rehabilitación de la calle 18 Poniente contempla un tramo de 1.60 kilómetros, equivalente a 38 calles.La obra beneficiará directamente a 59 mil 680 habitantes de las colonias Maestro Federal, Villa San Alejandro, Las Hadas Mundial 86, Lázaro Cárdenas Oriente, El Tamborcito y José María Morelos y Pavón, también conocida como San Miguelito.

Los trabajos comenzaron el 14 de septiembre de 2026 y hasta el momento registran un avance físico de 61 por ciento. Entre las labores que se realizan se encuentra el fresado de 13 mil 328 metros cuadrados de carpeta asfáltica, además de la colocación de una nueva capa de pavimento con un espesor de cinco centímetros.

También se contempla el tendido adicional de 886 metros cuadrados de carpeta y la colocación de señalamiento horizontal para mejorar las condiciones de seguridad para los automovilistas y peatones que utilizan esta vialidad. El secretario de Infraestructura explicó que la rehabilitación permitirá mejorar la conexión de esta zona con puntos importantes de la ciudad, entre ellos la Autopista México-Puebla, el Hospital General Regional Carmen Serdán Alatriste y la Unidad de Traumatología y Ortopedia del IMSS.

Además, anunció que próximamente comenzarán trabajos en otras vialidades de la capital, entre ellas la avenida Carlos González, la 15 Sur-Norte, la avenida Héroes de Nacozari y las calles 23 y 25 Norte-Sur. Durante la supervisión, habitantes y comerciantes de la zona también señalaron algunos de los beneficios que esperan obtener con la rehabilitación.

Jaime Vázquez Santiago indicó que las mejoras pueden favorecer a los establecimientos comerciales, mientras que Merit Casco consideró que las condiciones renovadas de la calle permitirán brindar mayor seguridad a quienes caminan por la zona. Sergio Espinoza, por su parte, reconoció los trabajos realizados y la atención que se ha dado a las necesidades de las colonias.

El gobernador Alejandro Armenta también señaló que todavía existen alrededor de 10 mil calles que requieren mantenimiento, por lo que se contempla aplicar otro tipo de tratamiento en estas vialidades, utilizando adoquín elaborado a partir de lirio acuático. De esta manera, el Gobierno de Puebla informó que continuará con las acciones de rehabilitación vial durante 2026, con la participación de trabajadores estatales y el apoyo de Pemex, para mejorar las condiciones de movilidad en distintos puntos de la capital.