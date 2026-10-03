Activan protocolo socioemocional tras ataque en secundaria de Torreón

Autoridades de Coahuila activaron un protocolo de atención socioemocional para estudiantes, docentes y familias de la Secundaria General Número 13, ubicada en el ejido La Unión de Torreón, luego del ataque ocurrido el pasado jueves 1 de octubre, en el que murió la subdirectora del plantel y varias personas resultaron lesionadas.

Como parte de las acciones para atender las consecuencias del hecho, brigadas de psicólogos comenzaron a realizar visitas casa por casa en el entorno de la escuela para identificar a estudiantes y familiares que necesiten acompañamiento emocional. Las autoridades informaron que durante las primeras horas de atención se tuvo contacto con más de 145 familias. Las visitas continuarán hasta cubrir a las familias que forman parte de la comunidad escolar y aquellas que pudieran requerir apoyo.

El operativo de atención está coordinado por la Secretaría de Educación de Coahuila, la Secretaría de Salud y la Oficina Inspira Coahuila. El objetivo es brindar contención emocional y detectar posibles señales de afectación entre estudiantes, maestros, personal administrativo y familiares. La estrategia también contempla atención para los familiares de las personas que resultaron lesionadas durante el ataque, así como para los familiares de la subdirectora que perdió la vida.

El secretario de Educación de Coahuila, Emanuel Garza Fishburn, señaló que desde las primeras 24 horas después del incidente se puso en marcha la ruta de atención a situaciones de alto impacto, debido a las características de lo ocurrido dentro del plantel. El ataque ocurrió la mañana del jueves en la Secundaria 13. De acuerdo con las investigaciones preliminares, dos hermanos de 18 años y exalumnos del plantel ingresaron a la escuela y agredieron a integrantes de la comunidad educativa.

La subdirectora Nedi Edith Nevárez González murió a consecuencia de las lesiones. También resultaron heridas otras personas, entre ellas estudiantes y trabajadores de la escuela. Los dos probables responsables fueron detenidos y quedaron a disposición de las autoridades correspondientes. Luego de los hechos, el plantel permaneció bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado para realizar las investigaciones y las diligencias correspondientes. Debido a esta situación, los alumnos y docentes no regresarán de manera inmediata a las instalaciones.

Las autoridades educativas determinaron que las actividades académicas continuarán de manera temporal a distancia. Esta modalidad comenzará el lunes 5 de octubre y se mantendrá mientras el inmueble permanezca bajo resguardo de la Fiscalía. Una vez que sea entregado a la Secretaría de Educación, se contempla un regreso gradual a las clases presenciales. Además del acompañamiento psicológico, se prepara un plan para la reincorporación de la comunidad escolar. Las autoridades indicaron que el regreso deberá realizarse de manera progresiva y con atención a las necesidades emocionales de estudiantes y trabajadores.

El protocolo forma parte de las estrategias que las instituciones estatales mantienen para prevenir y atender situaciones relacionadas con violencia, riesgos emocionales y salud mental dentro de las escuelas. La atención no se limitará únicamente al plantel, ya que las brigadas continuarán recorriendo las zonas cercanas para localizar a las familias que necesiten apoyo. También se contempla ampliar la cobertura de atención psicológica conforme se identifiquen nuevos casos.

Mientras continúan las investigaciones sobre el ataque, las autoridades estatales mantienen coordinación para atender a las personas afectadas y preparar las condiciones necesarias para que la comunidad educativa pueda regresar de forma gradual a sus actividades. Con estas acciones, se busca brindar acompañamiento a los estudiantes y trabajadores de la Secundaria 13, además de atender las consecuencias emocionales que dejó el ataque registrado en el plantel de Torreón.