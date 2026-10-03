Grecia Quiroz buscará competir como independiente por la gubernatura de Michoacán

La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, confirmó que buscará contender por la gubernatura de Michoacán en las elecciones de 2027 mediante una candidatura independiente, por lo que continuará trabajando en la construcción de un proyecto político ciudadano.

La alcaldesa señaló que esperará los tiempos establecidos por las autoridades electorales para formalizar su aspiración. Mientras tanto, aseguró que mantendrá sus actividades políticas y el contacto con ciudadanos de diferentes regiones del estado.

Quiroz ha manifestado en distintas ocasiones su intención de participar en la elección para renovar la gubernatura de Michoacán. En esta ocasión reiteró que su intención es hacerlo sin ser postulada por un partido político y bajo el respaldo del denominado Movimiento del Sombrero. La presidenta municipal también ha señalado que ha recibido acercamientos de diferentes fuerzas políticas. Sin embargo, ha mantenido su postura de buscar una candidatura independiente y ha descartado, hasta el momento, establecer una alianza electoral con algún partido.

En meses anteriores, Movimiento Ciudadano mostró respaldo a acciones relacionadas con la defensa de las candidaturas independientes en Michoacán. No obstante, Quiroz ha aclarado que este respaldo no representa un acuerdo para que sea postulada por ese partido. Uno de los temas que la alcaldesa ha colocado en el centro de su discurso político es la seguridad. Quiroz ha señalado que uno de los principales problemas que enfrenta Michoacán es la existencia de posibles vínculos entre integrantes de la política y grupos del crimen organizado.

Ante esta situación, ha planteado que es posible ejercer un gobierno sin establecer compromisos con organizaciones criminales y ha llamado a colocar a la ciudadanía como una prioridad para quienes ocupan cargos públicos. La posible candidatura de Quiroz también está relacionada con el Movimiento del Sombrero, agrupación que tomó fuerza después del asesinato de su esposo, Carlos Manzo, quien fue presidente municipal de Uruapan.

Manzo fue asesinado en noviembre de 2025, hecho que provocó una fuerte reacción política y social en el municipio. Después de su muerte, Quiroz asumió la presidencia municipal de Uruapan y se convirtió en una de las principales figuras relacionadas con el movimiento político que había encabezado su esposo. Desde entonces, la alcaldesa ha mantenido una participación activa en temas de seguridad y justicia, además de expresar su intención de continuar en la vida política del estado.

En septiembre pasado, integrantes del Movimiento del Sombrero también señalaron que respaldarían una eventual candidatura de Quiroz para la gubernatura. El diputado Carlos Bautista Tafolla afirmó que el movimiento continuaría con su propia ruta política rumbo a 2027. Sin embargo, la ruta para una candidatura independiente enfrenta cambios legales. En agosto de 2026, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló parte de la reforma electoral de Michoacán que establece restricciones para las candidaturas independientes, entre ellas limitaciones para realizar campañas conjuntas y compartir propaganda, imagen, emblemas, plataformas o eventos.

Por ahora, Grecia Quiroz deberá esperar los plazos que marque la legislación electoral para formalizar su intención de participar en los comicios de 2027. La alcaldesa de Uruapan mantiene abierta una ruta independiente rumbo a la elección estatal, mientras continúa con sus actividades al frente del municipio y con la construcción de un proyecto político ciudadano.