Capturan a enorme cocodrilo que apareció en estacionamiento de centro comercial en Michoacán

Lo que parecía una mañana normal en una zona comercial de Lázaro Cárdenas terminó con la presencia de un enorme cocodrilo que sorprendió a comerciantes, trabajadores y personas que se encontraban en el lugar.

El reptil, que habría medido entre cuatro y cinco metros de largo, fue localizado durante la mañana del jueves 2 de octubre en el estacionamiento de un centro comercial ubicado sobre la avenida Noyola, frente a un canal de aguas pluviales.

De acuerdo con los reportes del hecho, el cocodrilo salió del canal y comenzó a desplazarse hacia la zona donde se encontraban vehículos y personas. Su presencia provocó sorpresa entre quienes observaron al animal y rápidamente se solicitó la intervención de los cuerpos de emergencia. Elementos de Protección Civil Municipal acudieron al lugar para realizar un operativo y asegurar al ejemplar, debido al riesgo que representaba mantener un animal de esas dimensiones en una zona urbana y con movimiento constante de personas.

El reptil permaneció en el estacionamiento mientras los elementos especializados realizaban las maniobras para poder controlarlo y retirarlo del sitio. Algunas personas se acercaron para observar lo ocurrido, aunque se mantuvo la atención sobre el animal para evitar que pudiera desplazarse hacia otras áreas de la zona comercial. Después de varios minutos de trabajo, los cuerpos de emergencia lograron capturar al cocodrilo sin que se reportaran personas lesionadas durante el operativo.

La aparición del animal llamó especialmente la atención debido a su tamaño. El ejemplar alcanzaba varios metros de longitud y se encontraba a poca distancia de espacios utilizados diariamente por habitantes de Lázaro Cárdenas. El hecho también generó comentarios entre usuarios de redes sociales, quienes compartieron imágenes y videos del cocodrilo mientras era asegurado. Una de las expresiones que acompañaron las publicaciones fue “¡Mamá se metió un peje lagarto!”, frase que rápidamente llamó la atención por la forma en que describía la inesperada aparición del reptil.

La presencia de cocodrilos en esta región no es completamente inusual, debido a que Lázaro Cárdenas cuenta con diversos cuerpos de agua, canales, esteros y zonas cercanas a ríos y al océano. Sin embargo, que uno de estos animales llegue hasta un estacionamiento comercial representa una situación