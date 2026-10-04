La soberanía de México no se negocia, afirma Torres Piña





En el marco del 205 aniversario de la Armada de México, Carlos Torres Piña, coordinador de los comités de Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional en Michoacán, afirmó que la defensa de la soberanía nacional continúa como una tarea central ante un escenario internacional marcado, dijo, por nuevas presiones, intervencionismos y expresiones de ultraderecha.

Torres Piña sostuvo que México mantiene la disposición de dialogar y cooperar con otras naciones, pero bajo principios de respeto, igualdad y sin subordinación.

El dirigente destacó la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien atribuyó una posición firme en la defensa de la soberanía del país frente al contexto internacional.

Del mismo modo, señaló que la soberanía no sólo se defiende en el ámbito de las relaciones exteriores, sino también mediante instituciones fuertes, seguridad, bienestar social y un gobierno respaldado por la población.

“México dialoga con todos, pero no se arrodilla ante nadie”, afirmó Torres Piña al concluir su pronunciamiento.