Retiran 570 toneladas de residuos en Mega Tequio de limpieza en Puerto Escondido





Alrededor de 570 toneladas de residuos sólidos han sido retiradas de distintos puntos de Puerto Escondido como parte de las acciones emprendidas por el Gobierno de Oaxaca para atender el rezago en la recolección y disposición de basura.

El gobernador Salomón Jara Cruz encabezó este el Mega Tequio de Limpieza “Limpiando Puerto”, realizado en la avenida Oaxaca, esquina con Séptima Norte, en la agencia de Puerto Escondido, donde llamó a la población a separar los residuos desde sus hogares y participar en las jornadas de limpieza.

Las labores han contado con equipos, vehículos y maquinaria para la recolección y traslado de los desechos acumulados en calles, avenidas, mercados y espacios públicos.

El gobierno estatal informó que la estrategia para atender el problema de los residuos sólidos urbanos contempla tres fases. La primera corresponde a las tareas de recolección mediante brigadas y equipo especializado en diferentes zonas de la localidad.

La segunda fase, que comenzó este 4 de octubre, tiene como objetivo concluir el retiro de los residuos que permanecen acumulados en distintos puntos de Puerto Escondido.

La tercera contempla definir un sitio para la disposición final de los residuos y establecer una planta para su separación, en coordinación con las autoridades municipales.

Como parte del proyecto se plantea utilizar un terreno de 40 mil hectáreas, de las cuales, según la información difundida por el gobierno estatal, 20 mil serían destinadas a la construcción de un nuevo relleno sanitario y a la instalación de la planta de residuos sólidos.

La propuesta busca generar una alternativa para el manejo y disposición final de los residuos que se producen en Puerto Escondido, una de las principales zonas turísticas de Oaxaca.

En la jornada de limpieza, Jara Cruz destacó la participación de habitantes en las actividades y señaló que la atención al problema de los residuos requiere coordinación entre autoridades y sociedad.

El mandatario también llamó a mantener prácticas de separación de basura desde los hogares y al cuidado de los espacios públicos.

El Gobierno de Oaxaca señaló que mantendrá las acciones para atender de manera integral el manejo de los residuos sólidos en Puerto Escondido y exhortó a la población a participar en la separación de desechos y las jornadas de limpieza.