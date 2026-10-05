DIF Coahuila fortalece acciones para apoyar a familias y cuidadores

Con el objetivo de mejorar las acciones dirigidas al bienestar de las familias y reconocer la importancia de las labores de cuidado, se llevó a cabo la instalación del Grupo Interinstitucional en Materia de Cuidados en Coahuila.

La nueva mesa de trabajo busca reunir y organizar las acciones que realizan diferentes dependencias e instituciones en favor de las personas que necesitan cuidados, así como de quienes realizan esta labor diariamente dentro de sus hogares y comunidades. Durante el evento participaron autoridades estatales, representantes del Congreso del Estado, municipios, instituciones educativas y diferentes áreas del gobierno. Entre los asistentes estuvieron Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila; Luz Elena Morales Núñez, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso estatal, y Mayra Lucila Valdés González, secretaria de las Mujeres.

Liliana Salinas Valdés señaló que en Coahuila ya se realizan diferentes actividades relacionadas con el cuidado, aunque muchas de ellas no habían sido identificadas como parte de un sistema integral. Explicó que los centros comunitarios, las estancias de día para adultos mayores, las guarderías, los Centros de Atención a la Primera Infancia y las campañas de salud para las mujeres son algunos de los espacios donde se desarrollan acciones relacionadas con el cuidado de la población.

La funcionaria destacó que ahora será necesario conocer con mayor precisión a quiénes se atiende, qué necesidades tienen y cuáles son las responsabilidades que enfrentan las personas cuidadoras. También pidió que el nuevo grupo no se quede solamente en una instalación protocolaria o en la elaboración de reportes, sino que sus integrantes trabajen para obtener resultados que puedan ser medidos y que tengan un impacto directo en las familias. Por su parte, la diputada Luz Elena Morales Núñez afirmó que el Congreso del Estado brindará respaldo para fortalecer las leyes y acciones relacionadas con el cuidado.

Destacó que una parte importante de las labores domésticas y de cuidado no recibe una remuneración económica y que estas actividades son realizadas principalmente por mujeres. Por esta razón, consideró necesario reconocer su importancia y generar condiciones que permitan distribuir de una manera más equilibrada estas responsabilidades. Morales Núñez señaló que el trabajo conjunto entre el Poder Legislativo y el Gobierno estatal permitirá revisar experiencias de otros lugares y analizar posibles modificaciones legales para avanzar en una mayor corresponsabilidad entre las familias, la sociedad y las autoridades.

Mientras tanto, Mayra Lucila Valdés González explicó que la instalación del grupo representa un paso para construir una política pública enfocada en las necesidades de las personas cuidadoras y de quienes requieren atención. La secretaria de las Mujeres indicó que el cuidado debe entenderse desde diferentes aspectos, como el derecho a cuidar, recibir cuidados y también tener espacios para el autocuidado.

Además, señaló que las mujeres continúan dedicando una mayor cantidad de tiempo a estas actividades, situación que puede limitar sus oportunidades de estudio, empleo y desarrollo personal. El nuevo grupo contará con la participación de dependencias estatales, municipios, sociedad civil, iniciativa privada e instituciones académicas. También se contempla la participación de la Universidad Autónoma de Coahuila para elaborar un diagnóstico estatal que permita conocer la situación actual de las labores de cuidado.

Las autoridades coincidieron en que contar con información permitirá organizar mejor los programas existentes y detectar las áreas donde todavía existen necesidades. Con esta estrategia se busca fortalecer la atención de niñas, niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad y quienes realizan labores de cuidado, además de promover una mayor participación de todos los sectores de la sociedad. La instalación del Grupo Interinstitucional en Materia de Cuidados representa así un intento por reconocer una actividad que durante años se ha realizado principalmente dentro de los hogares y que ahora busca ser considerada como parte de las políticas públicas de bienestar social en Coahuila.