Valle de Catrinas Valle de Catrinas en Atlixco 2026: Precios, fechas y dónde visitar la exposición de Día de Muertos (Cuartoscuro)

Por sexto año consecutivo, el Pueblo Mágico de Atlixco, Puebla, se consolida como uno de los destinos indispensables para las festividades de Día de Muertos con la llegada del emblemático Valle de Catrinas.

La exposición reúne esculturas monumentales de cartonería decoradas con elementos tradicionales y prehispánicos, las cuales alcanzan hasta los 10 metros de altura e invaden los rincones más icónicos de la localidad.

¿Cuándo y dónde se puede visitar la exposición?

La exhibición abrió sus puertas al público el viernes 2 de octubre y permanecerá disponible hasta el próximo 9 de noviembre de 2026, cubriendo por completo la temporada de Día de Muertos.

Los visitantes y turistas pueden recorrer la ruta turística instalada en diferentes puntos estratégicos del municipio. Entre las sedes principales destacan:

Zócalo de Atlixco y plazas principales.

Campos de cultivo de cempasúchil y espacios abiertos del valle.

Parques y miradores de la región.

¿Tiene algún costo el recorrido por el Valle de Catrinas?

El acceso a la gran mayoría de las esculturas es gratuito. La única excepción dentro de la exposición es la pieza instalada en el parque del lago de Amatzcalli, la cual tiene un pequeño costo de 50 pesos por persona, incluye la entrada general a las instalaciones del parque.

¿Cuál es la temática principal de la edición 2026?

A diferencia de años anteriores, donde se homenajearon los oficios tradicionales, íconos de la cultura popular y símbolos del folclor mexicano, la sexta edición está dedicada de manera central a los dioses prehispánicos.

De acuerdo con Valerie Bartsch Aburto, regidora de Turismo, Arte y Pueblos Originarios del municipio, el recorrido de este año rinde tributo a las divinidades de las culturas ancestrales. Entre las figuras protagonistas que destacan en el itinerario se encuentran: