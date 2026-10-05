Enrique Hernández Bielma asume como secretario general de Gobierno y Mediación en Chiapas

El gobierno de Chiapas realizó cambios en su gabinete luego de la salida de dos funcionarios estatales que anunciaron su participación en la contienda interna de Morena. Ante esta situación, Enrique Hernández Bielma fue designado como nuevo secretario general de Gobierno y Mediación. El nombramiento fue dado a conocer por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, quien informó que Hernández Bielma se desempeñaba anteriormente como subsecretario de la misma dependencia, por lo que ahora asumirá una de las áreas encargadas de atender asuntos políticos y de mediación en el estado.

La Secretaría General de Gobierno y Mediación tiene entre sus tareas mantener el diálogo con diferentes sectores y participar en la atención de conflictos y asuntos que requieren coordinación entre las autoridades y la población. El cambio ocurrió después de que Dulce María Rodríguez Ovando, quien se encontraba al frente de la Secretaría de Gobierno y Mediación, presentó su renuncia al cargo. También dejó su puesto Jovanni Salazar, director de la Agencia Digital Tecnológica del Estado.

De acuerdo con lo informado, ambos funcionarios decidieron separarse de sus responsabilidades para participar en la contienda interna de Morena, donde buscarán ser coordinadores distritales para la defensa de la Cuarta Transformación. Ante las modificaciones, el gobernador también anunció nuevos nombramientos en otras áreas de la administración estatal. En sustitución de Hernández Bielma como subsecretario de Gobierno y Mediación fue designado Juan Luis Zarazúa Salazar. Con este cambio, la administración estatal busca mantener la operación de la dependencia y dar continuidad a las actividades que ya se venían realizando.

El gobernador Eduardo Ramírez pidió a los nuevos funcionarios conducirse de acuerdo con los principios establecidos para su administración, entre ellos mantener cercanía con la población, trabajar directamente en territorio, actuar con honestidad y respetar las leyes. También señaló que espera que los nuevos integrantes del gabinete contribuyan al fortalecimiento de la gobernabilidad, el diálogo y la paz social en Chiapas. Además de los cambios en la Secretaría General de Gobierno y Mediación, se anunció que Hugo Armando Aguilar Aguilar estará al frente de la Agencia Digital Tecnológica del Estado, luego de la salida de Jovanni Salazar.

Por otra parte, Amira López Habib fue designada como nueva subsecretaria de Educación estatal. El mandatario estatal pidió a los funcionarios que asumirán estas responsabilidades trabajar con vocación de servicio y enfocarse en las necesidades de la población. En el caso del área educativa, señaló que el trabajo estará relacionado principalmente con la atención de niñas, niños y jóvenes de Chiapas, así como con el fortalecimiento de las acciones educativas. Los cambios se presentan en un momento en el que el gobierno estatal mantiene diferentes acciones relacionadas con la seguridad, el diálogo y la atención de conflictos sociales en distintas regiones de Chiapas.

La Secretaría General de Gobierno y Mediación tendrá ahora a Enrique Hernández Bielma al frente, quien llega al cargo después de haber trabajado dentro de la misma dependencia como subsecretario. Con estos movimientos, el gobierno estatal reorganiza parte de su estructura y busca mantener la continuidad de las actividades administrativas mientras los funcionarios que dejaron sus cargos participan en el proceso interno de su partido. Las nuevas designaciones también representan una renovación en áreas relacionadas con la gobernabilidad, la tecnología y la educación, sectores que forman parte de las tareas de la administración estatal.