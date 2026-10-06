Madre de “Los Cuates” pide investigar a fondo ataque en secundaria de Torreón: “No creo que hayan sido ellos’, dice

Escuela Secundaria General No.13 de Torreón Cuartoscuro (Alejandro Rodríguez)

a las autoridades realizar una investigación exhaustiva para determinar quiénes fueron los responsables de los hechos.

a las autoridades realizar una investigación exhaustiva para determinar quiénes fueron los responsables de los hechos.

Madre de los detenidos asegura que sus hijos son inocentes

Garza expresó su confianza en la inocencia de sus hijos, quienes fueron detenidos tras la agresión ocurrida el 1 de octubreen el plantel educativo, donde varias personas resultaron heridas y la subdirectora de la escuela perdió la vida.

La mujer señaló que uno de los elementos que le generan dudas sobre la presunta participación directa de los jóvenes es que, en las fotografías y videos posteriores al ataque, no observó manchas de sangre en la ropa de sus hijos.

“Yo digo que investiguen bien, porque yo miré a mis hijos por fotos y los videos; mis hijos no estaban manchados, no estaban llenos de su ropa de sangre. Busquen realmente quién fue”, declaró.

Pide agotar todas las líneas de investigación

La madre de los detenidos enfatizó que existen versiones sobre la posible participación de otras personas en la agresión, por lo que consideró indispensable que las autoridades agoten todas las líneas de investigación antes de fincar responsabilidades.

A pesar de respaldar a sus hijos, reconoció que desconoce qué hacían en el plantel al momento del ataque y cuál habría sido la razón por la que se encontraban en la secundaria.

“No creo que hayan sido”, afirmó al referirse a Carlos y David.

Relata que apenas pudo ver a sus hijos durante la audiencia

Maribel Garza también relató que durante la audiencia inicial no tuvo oportunidad de examinar completamente a los jóvenes.

Describió a los hermanos como personas serias y comentó que solían permanecer la mayor parte del tiempo dentro de sus habitaciones.

La investigación por el ataque ocurrido en la Escuela Secundaria General No. 13 de Torreón continúa en curso, mientras las autoridades buscan esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

Garza expresó su confianza en la inocencia de sus hijos, quienes fueron detenidos tras la agresión ocurrida el 1 de octubreen el plantel educativo, donde varias personas resultaron heridas y la subdirectora de la escuela perdió la vida.

La mujer señaló que uno de los elementos que le generan dudas sobre la presunta participación directa de los jóvenes es que, en las fotografías y videos posteriores al ataque, no observó manchas de sangre en la ropa de sus hijos.

“Yo digo que investiguen bien, porque yo miré a mis hijos por fotos y los videos; mis hijos no estaban manchados, no estaban llenos de su ropa de sangre. Busquen realmente quién fue”, declaró.

Pide agotar todas las líneas de investigación

La madre de los detenidos enfatizó que existen versiones sobre la posible participación de otras personas en la agresión, por lo que consideró indispensable que las autoridades agoten todas las líneas de investigación antes de fincar responsabilidades.

A pesar de respaldar a sus hijos, reconoció que desconoce qué hacían en el plantel al momento del ataque y cuál habría sido la razón por la que se encontraban en la secundaria.

“No creo que hayan sido”, afirmó al referirse a Carlos y David.

Relata que apenas pudo ver a sus hijos durante la audiencia

Maribel Garza también relató que durante la audiencia inicial no tuvo oportunidad de examinar completamente a los jóvenes.

Describió a los hermanos como personas serias y comentó que solían permanecer la mayor parte del tiempo dentro de sus habitaciones.

La investigación por el ataque ocurrido en la Escuela Secundaria General No. 13 de Torreón continúa en curso, mientras las autoridades buscan esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.