Protección Civil realiza acciones preventivas en Veracruz por condiciones de lluvias

Lluvia

Debido al pronóstico de precipitaciones extraordinarias emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), desplegó una Misión de Enlace y Coordinación (ECO) en el estado de Veracruz.

El SMN informó que la interacción de 2 zonas de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico, una situada en el Golfo de México y otra en el Pacífico Sur mexicano, en combinación con una vaguada en niveles altos de la atmósfera sobre el noreste del país y divergencia en altura, originará lluvias intensas con puntuales torrenciales de 150 a 250 milímetros, principalmente en las regiones norte y centro de la entidad.

Estas condiciones atmosféricas propiciarán lluvias de fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas en diversas entidades del noreste, oriente, centro, occidente, sur y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán, así como acumulados de intensos a torrenciales en las entidades de Tamaulipas, Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Guerrero.

En Veracruz, ya se encuentra activado el Comité Estatal de Emergencias y se instaló de forma permanente el Puesto de Comando en el municipio de Poza Rica. Como parte de las acciones de preparación interinstitucional, las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa) y de Marina (Marina) llevan a cabo los planes DN-III-E y Marina en su fase preventiva.

Autoridades han desplegado a su personal operativo en la zona norte del estado para realizar recorridos permanentes de verificación en áreas vulnerables. Asimismo, se ejecutan operativos de alertamiento temprano mediante perifoneos preventivos en comunidades expuestas, y se supervisa de forma continua los niveles de los ríos en las cuencas de Poza Rica, Álamo y Tecolutla.

Por consiguiente, se han habilitado refugios temporales, coordinando la distribución de insumos alimenticios, de abrigo, limpieza e higiene para las familias que habiten en las regiones con probabilidad de tener efectos.