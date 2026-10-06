Detienen a 2 personas y aseguran 3 armas de fuego en Celaya y Villagrán

Detenidos

Integrantes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato (FSPE) y Guardia Nacional detuvieron a 2 personas y aseguraron 3 armas de fuego, 3 cargadores, 18 cartuchos útiles y una motocicleta fueron en dos operativos de vigilancia en los municipios de Celaya y Villagrán, Guanajuato.

La Secretaría de Seguridad y Paz estatal (SSP), informó que el primer operativo fue el pasado 21 de septiembre en la calle Laureles, de la comunidad de San Isidro de la Concepción, en Celaya, durante un patrullaje coordinado.

Por ello, los elementos de seguridad localizaron a 4 hombres que se encontraban junto a 2 motocicletas. Al notar la presencia de las unidades, 2 de ellos se retiraron a bordo de los vehículos, mientras que los otros intentaron alejarse a pie.

Asimismo, los agentes observaron que uno de los hombres portaba un arma de fuego, así que, metros adelante hicieron una intervención.

Los detenidos fueron identificados como Gustavo “N”, de 19 años, y Jesús “N”, de 18, ambos vecinos de la comunidad. En el lugar fueron aseguradas un arma larga, un arma corta semiautomática, 2 cargadores y 18 cartuchos útiles.

Las personas detenidas y los indicios quedaron a disposición de la autoridad federal competente en Celaya, que continuará con las investigaciones correspondientes.

El segundo operativo fue en la comunidad de Los Ángeles, en Villagrán, donde elementos de las FSPE realizaban patrullajes preventivos y hallaron a 3 hombres en una zona cercana a parcelas.

Al percatarse de la presencia policial, los individuos se alejaron hacia el área de cultivo. Durante la revisión de la zona, los agentes encontraron una motocicleta y, a un costado, un arma larga con un cargador.

El sitio fue asegurado acorde a los protocolos, en lo que el arma, el cargador y la motocicleta fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal.

Autoridades estatales puntualizaron que, en lo que va de la actual administración estatal, han sido resguardadas 971 armas de fuego en Guanajuato, de las cuales 594 son armas cortas y 377 armas largas.

Finalmente, la SSP llamó a la ciudadanía a reportar de manera anónima y confidencial a través de la línea 089.