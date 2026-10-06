IMSS designa una nueva administración para Durango tras la muerte de 5 recién nacidos

IMSS designa una nueva administración para Durango

A través de un comunicado, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que el doctor Saúl Nevárez Jiménez fue designado como nuevo titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) del IMSS en Durango a partir del 6 de octubre.

Este cambio de administración, que antes encabezaba la Dra. Roxana Blanca Rivera, tiene su origen en la reciente muerte de 5 recién nacidos y las líneas de investigación para conocer las causas de los decesos.

El doctor Nevárez cuenta con 29 años de trayectoria institucional. Conoce la operación de los servicios de salud del instituto en el estado, donde se desempeñó como jefe de Prestaciones Médicas entre 2022 y 2024. También ocupó ese cargo en Baja California Sur y fue Coordinador Delegacional de Salud en el Trabajo. Desde julio de 2025 se desempeñó como titular del OOAD del IMSS en Tlaxcala.

Es médico cirujano por la Universidad Juárez del Estado de Durango, especialista en Medicina del Trabajo por la Universidad Autónoma de Nuevo León y en Medicina Interna, además cuenta con una maestría en Administración de Hospitales y Servicios de Salud.

La obligación principal del nuevo titular es dar atención a las familias de los recién nacidos afectados en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, el cumplimiento en Durango de las medidas del Comando Interinstitucional para la atención de infecciones y resistencia a los antimicrobianos en UCIN, así como la colaboración plena con las auditorías e investigaciones en curso.

Por su parte, el doctor Salvador Gómez García fue designado titular del OOAD del IMSS en Tlaxcala, con efectos a partir de este 6 de octubre.