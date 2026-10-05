Fuertes lluvias durante fin de semana dejan afectaciones en diferentes estados del País

Un fin de semana de intensas lluvias dejó una serie de inundaciones, avenidas colapsadas y cortes al suministro eléctrico en al menos tres estados del país. De acuerdo con los primeros reportes de Protección Civil, las zonas más castigadas sufrieron severas inundaciones y de hecho se mantienen bajo alerta por la persistencia del mal clima.

En el caso de Monterrey, Nuevo León, vehículos se quedaron atorados en las avenidas, por las fuertes corrientes de agua que no les permitían salir de las zonas afectadas, además tuvo diferentes cortocircuitos que dejaron sin suministro eléctrico a algunas de las colonias en la región.

Protección Civil de Nuevo León, reportó 6 árboles caídos, 3 cables colgando, 35 cortocircuitos, 1 poste por caer y 14 vehículos varados.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha reportado que en este estado, las lluvias permanecerán constantes durante la semana.

Por otro lado, en Tamaulipas fue necesario activar la Fase de Prevención del Plan Marina para atender a la población y reducir riesgos a causa de las precipitaciones.

La acumulación de agua en calles y avenidas llevó a cuadrillas de la Junta de Aguas y Drenaje de Matamoros (JAD) a trabajar para agilizar el desalojo del agua y reducir las afectaciones a la población.

En Chihuahua, otro de los estados afectados por estas condiciones climatológicas, La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que durante el inicio de semana continuará la presencia de lluvias en distintas zonas.

Según el informe, estas lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, fuertes ráfagas de viento y posible caída de granizo, por lo que se mantiene vigilancia preventiva en el territorio estatal.

Para este lunes 5 de octubre se espera un ambiente fresco a templado durante la mañana y cálido a poco caluroso por la tarde, mientras que en la zona serrana se mantendrán condiciones frías.

Las autoridades de los estados afectados piden mantenerse atentos a la información y las recomendaciones oficiales para que puedan actuar en favor de su seguridad y la de sus familias.