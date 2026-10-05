Pueblos Mágicos tendrán nuevas estrategias; 28 % cuenta con plan turístico: Sectur

La secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez, junto a la titular de la Sectur en Hidalgo, Elizabeth Quintanar Gómez (Giovanna Morales Gómez)

Pueblos mágicos — A 25 años de que Huasca de Ocampo fuera designado como el primer Pueblo Mágico del país, la secretaría de Turismo (Sectur), Josefina Rodríguez Zamora, prepara nuevas estrategias para estos destinos, por lo que considera reforzar la planeación turística, la digitalización, la innovación y la comercialización.

Durante el Foro Nacional de los Pueblos Mágicos, llevado a cabo en Huasca de Ocampo, Hidalgo, Rodríguez Zamora informó que en la actualidad hay 177 Pueblos Mágicos en 30 entidades del país, por lo que el reto es consolidar su crecimiento y generar más oportunidades de negocio para las comunidades.

Adelantó que las nuevas estrategias serán presentadas en el próximo Encuentro de Pueblos Mágicos, cuyo formato cambiará para las anteriores ferias, al enfocarse en la generación de negocios, venta de rutas, capacitación, innovación y digitalización.

La funcionaria federal mencionó que se definirá el futuro del programa y se responderán cuestionamientos como si se mantendrán los 177 nombramientos vigentes y si habrá nuevos Pueblos Mágicos.

Uno de los principales pendientes, es la planeación, ya que él 28 por ciento de los 177 Pueblos Mágicos cuenta con un plan de desarrollo turístico

“Un Pueblo Mágico no puede el municipio solo, necesita el gobierno del estado y el gobierno del estado no puede solo, necesita al gobierno federal”, expresó.

La titular de Turismo en Hidalgo, Elizabeth Quintanar Gómez, no ha dejado de promover los atractivos turísticos de la entidad (Giovanna Morales Gómez)

Rodríguez Zamora añadió que la planeación tiene el objetivo de evolucionar en la digitalización de los prestadores de servicios, desde el uso de medios de pago electrónicos hasta la creación de páginas de internet y redes sociales que puedan promocionar sus productos.

Destacó la importancia de profesionalizar los servicios turísticos con la certificación de guías y una mejor atención a las necesidades de los visitantes, debido a que una mala experiencia puede afectar la percepción de un destino.

Huasca: origen del programa

La secretaria de Turismo de Hidalgo, Elizabeth Quintanar Gómez, recordó que el 5 de octubre de 2001 Huasca de Ocampo fue nombrado el primer Pueblo Mágico del país, en un momento en que el país buscaba la forma de reconocer y preservar su patrimonio más allá de los grandes sitios arqueológicos y destinos de playa.

Quintanar Gómez afirmó que en estos 25 años el programa ha generado empleos directos e indirectos, inversión privada, restauración de arquitectura histórica y la creación de pequeñas y medianas empresas, así como dar mayor visibilidad a comunidades que habían sido rezagadas.

Resaltó que en la actualidad, la entidad cuenta con 9 Pueblos Mágicos y reiteró que el turismo cultural y natural equivale a una oportunidad para diversificar la actividad turística de la entidad.

Por su parte, el presidente municipal de Huasca de Ocampo, Luis Felipe Lugo Salinas, llamó a considerar el aniversario como un reconocimiento a las autoridades, prestadores de servicios, comerciantes, artesanos, productores, trabajadores y familias que durante 25 años han aportado a conservar la identidad del municipio.

“Hace 25 años ocurrió algo que cambió nuestra historia. Huasca de Ocampo se convirtió en el primer Pueblo Mágico de México. Pero los nombramientos no construyen por sí solos una historia, la construye su gente”, subrayó Lugo Salinas.

Turismo cultural y natural

Rodríguez Zamora precisó que el programa Pueblos Mágicos logró diversificar la oferta turística nacional y reducir la dependencia de los destinos de sol y playa, al impulsar destinos culturales y naturales.

Reveló que los 177 Pueblos Mágicos crean más de 380 mil empleos directos formales en el sector turístico y arriban 22 millones de visitantes, cifras que indican 18 por ciento de la economía nacional.

El Foro Nacional de los Pueblos Mágicos reunió en Huasca de Ocampo a autoridades federales, estatales y municipales, también a representantes de los destinos que integran el programa, en el marco de los 25 años del nombramiento con el que inició esta política turística nacional.

La Crónica de Hoy 2026