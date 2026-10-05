SEDIF fortalece alimentación escolar y acerca servicios a familias de Tepeyahualco, Puebla

Más de 2 mil estudiantes de Tepeyahualco y sus comunidades recibieron desayunos calientes como parte de las acciones del Programa de Alimentación Escolar en Puebla, durante una jornada que también permitió acercar diferentes servicios a las familias del municipio.

La actividad fue encabezada por el director general del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Carlos Ochoa Rodríguez, quien realizó una Jornada Por Amor a las Familias con el objetivo de atender de manera cercana las necesidades de la población. Durante la jornada, un total de 2 mil 38 alumnas y alumnos de los niveles preescolar, primaria y secundaria recibieron desayunos en modalidad caliente. Estos alimentos forman parte de las acciones de apoyo a la alimentación de niñas, niños y adolescentes durante su etapa escolar.

El programa busca contribuir a que los estudiantes tengan acceso a una alimentación adecuada durante su jornada educativa, además de representar un apoyo para las familias que enfrentan diferentes necesidades económicas. Durante su participación, Carlos Ochoa Rodríguez señaló que detrás de cada programa existen familias con diferentes historias y necesidades, por lo que consideró importante que las autoridades conozcan directamente las condiciones en las que viven las personas. Explicó que uno de los objetivos de estas jornadas es que los programas sociales no solamente se queden en las oficinas, sino que lleguen directamente a las comunidades y puedan beneficiar a quienes más lo necesitan.

Además de la entrega de desayunos, la Jornada Por Amor a las Familias permitió acercar servicios y atención a los habitantes de Tepeyahualco y de diferentes comunidades cercanas. La actividad también sirvió como un espacio para escuchar las inquietudes de las familias y conocer de primera mano algunas de las necesidades que existen en las localidades. Por su parte, el presidente del Concejo Municipal de Tepeyahualco, Eduardo Vázquez Márquez, destacó la importancia de llevar este tipo de servicios directamente a las comunidades. Señaló que para algunas personas resulta complicado trasladarse hasta la ciudad de Puebla, otros municipios o incluso acudir a hospitales para recibir atención, por lo que contar con servicios más cercanos representa una ayuda para las familias.

La presencia de las autoridades en territorio también permite identificar las necesidades particulares de cada comunidad y establecer acciones que puedan responder a esas situaciones. El SEDIF señaló que mantener este tipo de acercamientos forma parte de una estrategia para acompañar a las familias y fortalecer los programas destinados a mejorar sus condiciones de vida. Las acciones también se realizan bajo el trabajo impulsado por la presidenta del Patronato del SEDIF, Ceci Arellano, quien busca mantener una atención cercana a las familias de Puebla.

La alimentación escolar es uno de los temas que se consideran importantes para el desarrollo de niñas, niños y adolescentes, debido a que una buena alimentación durante la etapa escolar puede contribuir a su crecimiento y desempeño en las aulas. Con la entrega de los desayunos calientes, más de 2 mil estudiantes de Tepeyahualco recibieron un apoyo que también beneficia de manera indirecta a sus familias. Las autoridades señalaron que continuarán trabajando en coordinación para acercar programas y servicios a las comunidades, principalmente aquellas donde existen mayores necesidades.

La Jornada Por Amor a las Familias representa así una estrategia para llevar atención directamente a los municipios y mantener un contacto más cercano con la población. Con estas acciones, el SEDIF busca fortalecer los programas de alimentación y asistencia social, al mismo tiempo que mantiene presencia en las comunidades para conocer sus necesidades y generar apoyos que contribuyan al bienestar de las familias poblanas.