SNTE mantiene paro en secundarias técnicas de Guerrero

Miles de estudiantes de secundarias técnicas de Guerrero continuarán este lunes sin clases, luego de que integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) mantuvieran el paro de labores para exigir soluciones a diferentes problemas que afectan a los trabajadores y a las escuelas.El dirigente de la Sección 14 del SNTE, Silvano Palacios Salgado, confirmó que las actividades escolares permanecerán suspendidas en los planteles que participan en la protesta, por lo que los alumnos tendrán que permanecer nuevamente fuera de las aulas.

El paro está relacionado con diversas demandas de los trabajadores de la educación, entre ellas la falta de personal y el adeudo de horas frente a grupo en las escuelas secundarias técnicas del estado. De acuerdo con el dirigente sindical, existe un problema importante por la falta de docentes para cubrir diferentes materias, situación que ha provocado que algunas horas de clase no sean impartidas de manera regular.

La organización sindical ha señalado que existen alrededor de 2 mil horas de clases que permanecen sin cubrir en secundarias técnicas de Guerrero. Esta situación afecta tanto a los trabajadores como a los estudiantes, debido a que algunas materias no cuentan con maestros suficientes para atender los grupos. El conflicto se ha presentado en diferentes regiones de la entidad. En días recientes, docentes de secundarias técnicas también han expresado su inconformidad por las condiciones laborales y académicas que enfrentan en los planteles. Los maestros han señalado que la falta de personal genera problemas para organizar los horarios y atender correctamente a los alumnos, además de representar una carga adicional para los trabajadores que permanecen frente a grupo.

Ante esta situación, el SNTE mantiene sus exigencias para que las autoridades educativas atiendan las necesidades de las escuelas y se establezcan soluciones que permitan cubrir las horas que permanecen pendientes. La suspensión de clases representa también una afectación para miles de estudiantes de nivel secundaria, quienes tendrán que esperar a que exista un acuerdo para regresar de manera normal a las aulas. El sindicato ha insistido en la necesidad de atender las demandas del personal docente y administrativo para evitar que el problema continúe creciendo y afecte durante más tiempo el desarrollo de las actividades escolares.

Las secundarias técnicas son parte importante del sistema educativo de Guerrero, por lo que la falta de maestros en algunas materias también genera preocupación entre las comunidades escolares, principalmente entre padres de familia que esperan que sus hijos puedan recibir todas sus clases. Mientras continúan las protestas, se espera que representantes sindicales y autoridades educativas mantengan el diálogo para buscar una solución al conflicto. El SNTE ha planteado que las necesidades de los planteles deben ser atendidas de manera integral y que no solamente se resuelva el problema de las horas pendientes, sino también otras carencias que enfrentan los trabajadores de las secundarias técnicas.

Por ahora, el paro continuará este lunes y miles de estudiantes permanecerán sin actividades escolares en los planteles involucrados. La situación mantiene la atención de maestros, padres de familia y estudiantes, quienes esperan que las negociaciones permitan alcanzar acuerdos y que las clases puedan reanudarse lo antes posible. El conflicto educativo vuelve a poner sobre la mesa la importancia de contar con el personal suficiente en las escuelas para garantizar que los estudiantes tengan acceso a todas sus materias y que los docentes puedan desarrollar sus actividades laborales en condiciones adecuadas.