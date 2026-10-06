Américo Villarreal se ubica en el séptimo lugar entre los gobernadores mejor evaluados

Américo Villarreal ranking de gobernadores

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, se colocó en la séptima posición de la edición de octubre del Ranking de Gobernadores elaborado por CE Research y difundido por Campaigns & Elections México.

La medición corresponde a la edición número 79 de este ejercicio nacional, que recoge la percepción ciudadana sobre el desempeño de los mandatarios estatales y ubica al gobernador tamaulipeco dentro del grupo destacado por la publicación.

Balance de cuatro años

El resultado se da a conocer al comenzar el quinto año de la administración de Villarreal Anaya, pocos días después del encuentro “Cuatro años transformando Tamaulipas”, en el que el mandatario presentó un balance de su gestión y expuso las prioridades para la siguiente etapa de gobierno.

Durante los primeros cuatro años, la administración estatal ha concentrado sus acciones en áreas como seguridad, bienestar, salud, infraestructura, desarrollo económico y recuperación de las instituciones públicas, bajo una visión basada en el humanismo mexicano.

En materia de seguridad, el gobierno estatal ha planteado como ejes la coordinación entre instituciones, el uso de inteligencia y el respeto al Estado de derecho, bajo la premisa expresada por Villarreal Anaya de que “la paz es el camino”.

Proyectos y recorrido por Tamaulipas

A estas acciones se suma la coordinación con el Gobierno de México para impulsar proyectos estratégicos relacionados con infraestructura, agua, salud, movilidad y conectividad.

Como parte de los trabajos previos al balance de los cuatro años de gobierno, Villarreal Anaya recorrió los 43 municipios de Tamaulipas para conocer directamente las necesidades, revisar proyectos y dar seguimiento a los avances en el territorio estatal.

La medición de CE Research representa una fotografía de la percepción ciudadana correspondiente al periodo analizado y no constituye una evaluación oficial sobre el desempeño del gobierno estatal.

Sin embargo, su publicación coincide con el inicio de una nueva etapa de la administración, en la que el gobierno de Tamaulipas plantea consolidar los proyectos que ya comenzaron y atender los pendientes rumbo a 2027.

Con este resultado, Villarreal Anaya se mantiene dentro del grupo destacado por Campaigns & Elections México al comenzar el quinto año de su administración.