Hallan restos humanos en centro de exterminio en Nayarit

Centro de exterminio en Nayarit (Especial)

Autoridades del estado de Nayarit confirmaron el hallazgo de un sitio donde se encontraron restos humanos en el municipio de Xalisco, en un predio ubicado en la localidad de La Curva, donde desde el sábado pasado se han sumado integrantes del Colectivo Familias Unidas por Nayarit.

La fiscal estatal, Ludmila Heredia Verdugo, informó que en las labores de búsqueda se integraron madres buscadoras y comparó las características del lugar con el rancho Izaguirre, encontrado en Jalisco en marzo del año pasado.

Heredia Verdugo explicó que en el predio fue ubicada una hornilla artesanal que supuestamente era utilizada para incinerar cuerpos en tambos.

Detalló que los recipientes contenían diésel, gasolina y jabón, sustancias utilizadas para adherirse a la piel o a las telas de los restos antes de someterlos al fuego.

La fiscal señaló que este procedimiento originaba la carbonización de los restos, los cuales eran arrojados a un riachuelo cercano. En ese punto se han encontrado fragmentos óseos.

“Resulta que ahora ya tenemos otra versión del rancho Izaguirre, los están quemando, los huesitos están regados en el arroyo, 3 fragmentos representan un cuerpo, así de lamentable la situación”, agregó.

Buscadoras recolectan osamentas y objetos

Integrantes del Colectivo Familias Unidas por Nayarit comunicaron que en los trabajos realizados en el sitio han encontrado fragmentos óseos, prendas de vestir y muchos objetos.

Hasta el momento no se han obtenido la identidad de los restos hallados en el predio.

Las labores continúan en coordinación de las autoridades y de los colectivos de búsqueda, en tanto se realizan las investigaciones para precisar el origen de los restos y esclarecer los hechos en el lugar.