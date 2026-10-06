Madre de “Los Cuates” solicita esclarecer ataque en secundaria de Torreón

Escuela Secundaria General No.13 de Torreón Cuartoscuro (Alejandro Rodríguez)

Maribel Garza, madre de Carlos y David, los hermanos de 18 años conocidos como “Los Cuates” y detenidos por el ataque registrado en la Escuela Secundaria General No.13 de Torreón, Coahuila, pidió a las autoridades esclarecer en las investigaciones para determinar quiénes fueron los responsables en los hechos.

Garza expresó su confianza en la inocencia de sus hijos, quienes fueron detenidos después de la agresión del pasado 1 de octubre en la escuela, donde varias personas resultaron heridas y la subdirectora del plantel perdió la vida.

La mujer indicó que, uno de los elementos que le genera dudas sobre la presunta participación directa de los jóvenes es que no vio manchas de sangre en su ropa en las fotografías y videos posteriores a las agresiones.

“Yo digo que investiguen bien, porque yo miré a mis hijos por fotos y los videos, mis hijos no estaban manchados, no estaban llenos de su ropa de sangre. Busquen realmente quién fue”, declaró.

La madre de los detenidos enfatizó que existen versiones de la participación de otras personas en la agresión, por ello consideró la importancia de que las autoridades agoten las líneas de investigación antes de asignar responsabilidades.

A pesar de que Garza manifestó el respaldo a sus hijos, la mujer reconoció que desconoce qué hacían en el plantel al momento de la agresión y cuál habría sido la razón por la que se encontraban en la secundaria.

“No creo que hayan sido”, refirió a sus hijos.

La madre relató que en la audiencia inicial no pudo examinar completamente a los jóvenes. Describió a los detenidos como personas serias y mencionó que acostumbraban estar dentro de sus habitaciones.