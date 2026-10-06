Tamaulipas inicia campaña “Observa, Toca y Acciona” para prevenir el cáncer de cervicouterino

Campaña “Observa, Toca y Acciona”

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas (DIF) puso en marcha la campaña “Observa, Toca y Acciona”, mediante la cual se refuerzan las acciones de prevención y detección oportuna del cáncer de mama y cervicouterino.

Durante esta campaña se ofrecen mastografías, iBreast Exam y Papanicolaou, servicios que estarán disponibles tanto en las instalaciones del DIF Tamaulipas como en los DIF Municipales, con atención de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas.

La mastografía está dirigida a mujeres de 40 a 69 años, mientras que el iBreast Exam puede realizarse a mujeres de cualquier edad que deseen una valoración preventiva. En el caso del Papanicolaou, recomiendan a partir del inicio de la vida sexual activa.

Para acceder a estos servicios en Ciudad Victoria es necesario solicitar una cita al teléfono 834 318 1400, extensión 58752, del Sistema DIF Tamaulipas, ubicado en Calzada General Luis Caballero 297, colonia Tamatán.

Asimismo, para la realización de los estudios se deberá presentar identificación oficial INE, copia de la CURP y comprobante de domicilio.

El DIF Tamaulipas hace un llamado a las mujeres para que aprovechen esta campaña y acudan a realizarse los estudios correspondientes, así como a los hombres que presenten alguna sintomatología mamaria, quienes también podrán recibir atención y orientación.