SEP suspende clases presenciales en 173 municipios de puebla por lluvias

Suspensión de clases

La Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla informó que los días jueves 8 y viernes 9 de octubre se suspenderán las clases presenciales en escuelas de todos los niveles educativos ubicadas en 173 municipios, debido al pronóstico de fuertes precipitaciones por el ingreso de humedad proveniente del Golfo de México y del Océano Pacífico.

La decisión fue tomada a partir de la recomendación de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, con el propósito de proteger a estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad escolar ante las condiciones meteorológicas previstas.

Actividades continuarán a distancia

La suspensión de actividades presenciales contempla a instituciones de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, así como de los niveles medio superior y superior. Durante estos dos días, los docentes continuarán brindando el servicio educativo mediante distintas herramientas de trabajo a distancia.

Para ello, se utilizarán libros de texto, tareas en casa, cuadernillos y actividades correspondientes a cada nivel educativo, con el objetivo de dar continuidad a las labores escolares mientras permanezcan las condiciones de lluvia previstas.

Sierra Norte

Los municipios de la Sierra Norte donde aplicará la suspensión son: Ahuacatlán, Ahuazotepec, Amixtlán, Aquixtla, Camocuautla, Coatepec, Chiconcuautla, Chignahuapan, Cuautempan, Francisco Z. Mena, Hermenegildo Galeana, Honey, Huauchinango, Huitzilan de Serdán, Ixtacamaxtitlán, Jalpan, Jopala, Juan Galindo, Naupan, Pahuatlán, Pantepec, San Felipe Tepatlán, Tepango de Rodríguez, Tepetzintla, Tetela de Ocampo, Tlacuilotepec, Tlaola, Tlapacoya, Tlaxco, Venustiano Carranza, Xicotepec, Xochiapulco, Xochitlán de Vicente Suárez, Zacatlán, Zapotitlán de Méndez, Zautla, Zihuateutla y Zongozotla.

Sierra Negra

La medida incluye a Ajalpan, Altepexi, Atexcal, Caltepec, Chapulco, Coxcatlán, Coyomeapan, Coyotepec, Eloxochitlán, Ixcaquixtla, Juan N. Méndez, Molcaxac, Nicolás Bravo, San Antonio Cañada, San Gabriel Chilac, San José Miahuatlán, San Sebastián Tlacotepec, Santiago Miahuatlán, Tehuacán, Tepanco de López, Tlacotepec de Benito Juárez, Vicente Guerrero, Xochitlán Todos Santos, Zapotitlán, Zinacatepec y Zoquitlán.

Municipios del Valle de Serdán

Para el Valle de Serdán, los municipios contemplados son Acatzingo, Aljojuca, Atoyatempan, Atzitzintla, Cañada Morelos, Chalchicomula de Sesma, Chichiquila, Chilchotla, Cuapiaxtla de Madero, Cuyoaco, Esperanza, General Felipe Ángeles, Guadalupe Victoria, Huitziltepec, Lafragua, Libres, Los Reyes de Juárez, Mazapiltepec de Juárez, Mixtla, Nopalucan, Ocotepec, Oriental, Palmar de Bravo, Quecholac, Quimixtlán, Rafael Lara Grajales, San José Chiapa, San Juan Atenco, San Nicolás Buenos Aires, San Salvador el Seco, San Salvador Huixcolotla, Santo Tomás Hueyotlipan, Soltepec, Tecamachalco, Tepeaca, Tepeyahualco, Tepeyahualco de Cuauhtémoc, Tlachichuca, Tlalnepantla, Tochtepec, Xiutetelco y Yehualtepec.

Sierra Nororiental

En la Sierra Nororiental se encuentran Acateno, Atempan, Atlequizayan, Ayotoxco de Guerrero, Caxhuacan, Chignautla, Cuetzalan del Progreso, Huehuetla, Hueyapan, Hueytamalco, Hueytlalpan, Ixtepec, Jonotla, Nauzontla, Olintla, Tenampulco, Teteles de Ávila Castillo, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Tuzamapan de Galeana, Yaonáhuac, Zacapoaxtla, Zaragoza y Zoquiapan.

Suspensión en la Mixteca

En la **Mixteca**, la suspensión de clases presenciales se aplicará en Acatlán, Ahuatlán, Ahuehuetitla, Albino Zertuche, Axutla, Coatzingo, Cohetzala, Cuayuca de Andrade, Chiautla, Chigmecatitlán, Chila, Chila de la Sal, Chinantla, Guadalupe, Huatlatlauca, Huehuetlán el Chico, Ixcamilpa de Guerrero, Jolalpan, La Magdalena Tlatlauquitepec, Petlalcingo, Piaxtla, San Diego la Mesa Tochimiltzingo, San Jerónimo Xayacatlán, San Juan Atzompa, San Martín Totoltepec, San Miguel Ixitlán, San Pablo Anicano, San Pedro Yeloixtlahuaca, Santa Catarina Tlaltempan, Santa Inés Ahuatempan, Huehuetlán el Grande, Tecomatlán, Tehuitzingo, Teopantlán, Teotlalco, Tepexi de Rodríguez, Totoltepec de Guerrero, Tulcingo, Tzicatlacoyan, Xayacatlán de Bravo, Xicotlán, Xochiltepec y Zacapala.

La Secretaría de Educación Pública estatal pidió a estudiantes, madres y padres de familia, docentes y demás integrantes de la comunidad educativa mantenerse atentos a las indicaciones de las autoridades mediante los canales oficiales de comunicación.

También solicitó seguir las recomendaciones preventivas correspondientes ante las condiciones meteorológicas pronosticadas para los días 8 y 9 de octubre.