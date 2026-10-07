Tamaulipas destina 1.2 mdp para profesionalizar y fortalecer el turismo de naturaleza

Turismo de naturaleza en Tamaulipas

El Gobierno de Tamaulipas, mediante la Secretaría de Turismo (Sectur), destinará una inversión inicial de 1.2 millones de pesos para profesionalizar y equipar a prestadores de servicios turísticos y guías de naturaleza en distintos municipios del estado.

El secretario de Turismo, Benjamín Hernández Rodríguez, señaló que este recurso forma parte de un proyecto impulsado por el gobernador Américo Villarreal Anaya para fortalecer la oferta turística con mayor seguridad, profesionalización y mejores estándares de calidad, particularmente en comunidades donde el turismo de naturaleza y aventura representa una alternativa para generar desarrollo económico.

Apoyos para guías

Entre las acciones contempladas se encuentra la entrega de equipo para quienes realizan actividades de observación de aves. En Gómez Farías, por ejemplo, los guías recibirán binoculares para mejorar las condiciones de los recorridos que ofrecen a los visitantes.

En Soto la Marina, los apoyos estarán dirigidos a prestadores de servicios dedicados también al avistamiento de aves, mientras que en Hidalgo, específicamente en la zona de El Chorrito, se contempla la entrega de kayaks para impulsar nuevos productos turísticos en la presa Pedro José Méndez.

La intención es que estas actividades puedan ser operadas por habitantes de las propias comunidades, con lo que se busca ampliar las experiencias disponibles para quienes visitan estas zonas y generar oportunidades económicas directamente entre la población local.

Capacitación y certificaciones

Hernández Rodríguez informó que las personas beneficiarias también recibirán capacitación y las certificaciones necesarias para desarrollar sus actividades de manera segura.

El programa de equipamiento busca, además, que los prestadores cuenten con mejores herramientas para operar sus servicios y que puedan incorporar nuevas opciones de turismo de naturaleza y aventura a la oferta del estado.

Con los 1.2 millones de pesos destinados a esta primera etapa, el Gobierno de Tamaulipas busca avanzar en la profesionalización del sector y abrir oportunidades económicas para las comunidades que reciben visitantes.

Estas acciones se incorporan a los esfuerzos estatales para elevar la calidad de los servicios turísticos. De acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, durante 2026 Tamaulipas ha acumulado 153 registros, distintivos y sellos de calidad turística.