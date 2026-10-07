Torres Piña impulsa mesa de diálogo entre equipos rumbo a la continuidad en Michoacán

Carlos Torres Piña destacó la instalación de la primera mesa de trabajo entre los equipos de exaspirantes que se han sumado al proyecto de continuidad de la transformación en Michoacán.

En el encuentro participaron Gabriela Molina, Gladyz Butanda, Fabiola Alanís y la diputada Sandra Arreola, quien acudió en representación del dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ernesto Núñez. También estuvieron presentes representantes de Celeste Ascencio.

Durante la reunión, Torres Piña resaltó la importancia de establecer canales de comunicación y coordinación entre los distintos equipos que participan en este proceso.

“La unidad se construye con diálogo, organización y trabajo conjunto”, afirmó.

La instalación de esta primera mesa representa un espacio para el intercambio de propuestas y la coordinación entre los grupos participantes, con miras a mantener una agenda común en torno a la continuidad de la transformación en Michoacán.

Los participantes acordaron mantener el diálogo y avanzar en trabajos conjuntos como parte del proceso de organización entre los distintos equipos que han expresado su respaldo a este proyecto político.