Caso Rosa María ‘N’: todo lo que se sabe de la doctora encontrada sin vida en su consultorio de Puebla

Feminicidio en Puebla Asesinan a doctora de la tercera edad con arma de fuego. (Google Maps y Pexels)

Una doctora de la tercera edad fue encontrada sin vida con un herida de bala en Puebla el pasado 6 de octubre de 2026.

¿Qué se sabe sobre doctora asesinada en Puebla?

Una médica de 71 años identificada como Rosa María ‘N’ fue hallada sin vida con una herida de bala dentro de su consultorio el martes 6 de octubre en Puebla.

El consultorio está ubicado en el Condominio Médico Bios, el cual se encuentra sobre la avenida Mártires del 2 de Octubre número 4355 de la junta auxiliar San Baltazar Campeche.

El crimen fue reportado alrededor de las 23:17 horas del 6 de octubre, luego de que vecinos reportaran una detonación de arma de fuego al 9-1-1.

Cuando llegaron los paramédicos, encontraron a la Rosa María sin signos vitales sentada frente a su escritorio con una lesión de bala en el cráneo, misma que la mató de manera instantánea.

Las cámaras en el exterior del recinto captaron a dos posibles sospechosos, un hombre y una mujer, saliendo del consultorio momentos después de la muerte de la doctora.

La Fiscalía General del Estado (FGE) ya abrió una carpeta de investigación por el presunto feminicidio. Familiares de la víctima identificaron a las personas que aparecen en los videos de seguridad, y una de las líneas de investigación tiene que ver con un fraude inmobiliario ocurrido en 2021.