Clara Luz Flores y Francisco Cruz llaman a fortalecer la unidad en Nuevo León

Clara Luz Flores Carrales, coordinadora estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional en Nuevo León, compartió un mensaje de unidad y trabajo conjunto junto a Francisco Cruz, en el que destacó la importancia del diálogo respetuoso y el compromiso con la ciudadanía.

A través de una publicación en redes sociales, Flores Carrales señaló que la unidad requiere disposición para escuchar, dialogar y trabajar en conjunto, incluso cuando existen diferencias entre las personas.

“La unidad es dialogar con respeto y, sobre todo, con la disposición de trabajar juntos”, expresó en el mensaje compartido junto a una fotografía con Francisco Cruz.

La publicación también destacó que las acciones y el compromiso con la población son elementos fundamentales para mantener la unidad dentro de un proyecto político y continuar impulsando la transformación.

“Porque lo que verdaderamente nos une son las acciones y el compromiso con el PUEBLO y la transformación”, agregó.

El mensaje pone énfasis en la importancia de mantener una comunicación respetuosa y sumar esfuerzos para alcanzar objetivos comunes, en un contexto en el que la organización territorial y la participación ciudadana forman parte de las actividades políticas de Morena.

Asimismo, la publicación plantea que el trabajo conjunto debe reflejarse en acciones concretas y en la disposición de colaborar para atender las necesidades de la población.

Con este mensaje, Clara Luz Flores Carrales y Francisco Cruz destacaron la importancia del respeto, el diálogo y la colaboración como elementos para fortalecer la unidad y mantener el compromiso con la ciudadanía en Nuevo León.