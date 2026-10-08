Cruz Pérez Cuéllar llama a reforzar la unidad y el trabajo territorial de Morena en Chihuahua

Cruz Pérez Cuéllar, coordinador estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional en Chihuahua, llamó a fortalecer la unidad dentro de Morena y ampliar el trabajo territorial en los 67 municipios del estado, con el objetivo de mantener el acercamiento con la ciudadanía rumbo a las elecciones de 2027.

Después de la conmemoración por los 15 años de la fundación de Morena como asociación civil, el político señaló que esta etapa representa una oportunidad para recordar los principios del movimiento y reforzar el compromiso con la población.

Pérez Cuéllar consideró que la organización interna será importante para avanzar en los objetivos del partido, por lo que planteó mantener la comunicación entre sus integrantes, así como promover la participación de quienes forman parte de las diferentes expresiones del movimiento.

Durante una entrevista, destacó que la unidad, la disciplina y el trabajo en las comunidades serán algunos de los elementos centrales de su responsabilidad como coordinador estatal. También señaló que Morena debe mantener el diálogo con la sociedad y evitar que las diferencias internas distraigan las actividades de organización.

Uno de los principales objetivos será fortalecer la presencia territorial del movimiento en los 67 municipios de Chihuahua, mediante recorridos y encuentros con habitantes de distintas regiones.

El coordinador estatal explicó que ha solicitado a los equipos municipales acercarse a las personas que no participaron en el proceso interno del partido, con la intención de invitarlas a sumarse a las actividades y conocer sus planteamientos.

La intención, indicó, es que el trabajo político no se limite a las dirigencias o a los grupos que participaron directamente en la definición de la coordinación estatal, sino que incluya a más ciudadanos interesados en el proyecto.

En este sentido, destacó la importancia de escuchar las necesidades de la población y mantener una comunicación directa con las comunidades, como parte de las actividades que Morena pretende desarrollar durante los próximos meses.

Pérez Cuéllar también hizo referencia a los principios que dieron origen al movimiento, al señalar que deben mantenerse como una guía para quienes participan en su organización. Asimismo, destacó la importancia de que los integrantes del partido continúen trabajando de manera coordinada en las diferentes regiones de Chihuahua.

La nueva etapa de organización ocurre mientras los partidos políticos comienzan a preparar sus estructuras rumbo al proceso electoral de 2027, cuando Chihuahua renovará la gubernatura, además de otros cargos de elección popular.

Ante este escenario, el coordinador estatal planteó que Morena debe concentrarse en fortalecer su presencia en los municipios y mantener el contacto con distintos sectores de la sociedad.

Los recorridos territoriales permitirán, de acuerdo con el planteamiento de Pérez Cuéllar, conocer las condiciones de cada región y establecer comunicación con personas que no necesariamente participan de manera activa en el partido.

También se busca que los equipos municipales mantengan una organización constante y que las actividades del movimiento tengan presencia más allá de los periodos electorales.

La convocatoria a reforzar la unidad se produce después del proceso interno en el que se definió la coordinación estatal. Ante ello, Pérez Cuéllar señaló que el siguiente paso consiste en sumar a los diferentes grupos y concentrar los esfuerzos en las tareas de organización.

Finalmente, reiteró que el trabajo territorial deberá mantenerse como una de las prioridades de Morena en Chihuahua, con actividades en los municipios y acercamientos con la ciudadanía.

Cruz Pérez Cuéllar planteó una agenda centrada en la unidad interna, la organización municipal y el diálogo con la población, mientras el movimiento avanza en la preparación de sus actividades políticas rumbo a 2027.