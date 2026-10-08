¿Quién es Manuel Cantú 'El Potro'? Candidato que buscará la gubernatura de Nuevo León con el "Movimiento del Sombrero" (@manuelcantunl)

Se ha dado a conocer que el creador de contenido Manuel Cantú ‘El Potro’ estará buscando la gubernatura de Nuevo León en las próximas elecciones del 2027 con el respaldo del “Movimiento del Sombrero”. El influencer es mayormente conocido por su contenido tapando baches en Nuevo León.

¿Quién es Manuel Cantú ‘El Potro’?

Manuel Cantú ‘El Potro’ es un creador de contenido que se dedica a tapar los baches que sus seguidores le reportan. Según su biografía en redes sociales, se considera a sí mismo como un activista social y tiene más de 331 mil seguidores.

Se ha hecho famoso por concentrar sus esfuerzos en tapar los baches, principalmente en Nuevo León, aunque ha realizado obras en la Ciudad de México y en Urireo, Guanajuato; lugar donde un heladero local, don Nico, fue asesinado mientras hacía una transmisión en vivo denunciando el mal estado de la carretera.

Tras la publicación del video, las autoridades aseguraron que el bache fue tapado por el personal municipal y que el creador de contenido solo pidió apoyo para grabar un video; sin embargo, sus seguidores lo defendieron.

Debido a estas acciones, ha ganado notoriedad entre la población y su presencia no se ha limitado a redes sociales. Además, utiliza sus propios recursos para reparar los desperfectos viales, visibilizando la falta de mantenimiento por parte del gobierno.

¿Manuel Cantú ‘El Potro’ es candidato por Nuevo León?

Mediante una entrevista, Manuel Cantú ‘El Potro’ confirmó que buscará la gubernatura de Nuevo León en las elecciones del 2027 como candidato independiente con el respaldo del “Movimiento del Sombrero”.

El activista y abogado declaró que anteriormente recibió invitaciones para unirse a otros partidos políticos, pero que las rechazó, por lo que participará en la vía independiente. Su principal objetivo es ayudar en los problemas cotidianos de la ciudadanía y posicionarse como una alternativa en las próximas elecciones.