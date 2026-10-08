Reportan seis muertos y 15 heridos tras presunto motín en penal de El Castillo, en Mazatlán

Presunto motín en penal de El Castillo, en Mazatlán

Un presunto motín al interior del Centro Penitenciario El Castillo, ubicado al sur de Mazatlán, Sinaloa, provocó una intensa movilización de fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno, luego de que se reportaran detonaciones de arma de fuego dentro de las instalaciones.

De acuerdo con reportes preliminares de policías que acudieron al lugar, el saldo sería de seis personas fallecidas y al menos 15 heridas. Sin embargo, hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado no ha emitido información oficial que confirme el número de víctimas ni las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

La contingencia generó el despliegue de elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y corporaciones policiales estatales, quienes resguardaron los alrededores del centro penitenciario para apoyar en el control de la situación.

Como parte del operativo, un helicóptero de las Fuerzas Armadas sobrevoló la zona a baja altura, mientras vehículos artillados arribaron al recinto. Asimismo, ingresaron al menos siete ambulancias para atender y trasladar a las personas lesionadas.

Alrededor del mediodía comenzaron a salir las primeras ambulancias escoltadas por patrullas; no obstante, no se había informado oficialmente sobre el destino de los traslados ni sobre la identidad y condición de las personas involucradas.

Ante la emergencia, las autoridades suspendieron las visitas al penal, lo que generó preocupación entre los familiares de las personas privadas de la libertad que se encontraban en el exterior cuando comenzó la movilización.

Algunos de ellos exigieron información a los directivos del centro penitenciario y a las instituciones de seguridad sobre el estado de salud y la integridad de los internos. La falta de información oficial provocó momentos de tensión, mientras familiares golpeaban el portón de acceso para solicitar respuestas.

Minutos después arribaron elementos de la Guardia Nacional del grupo antimotines para reforzar las labores de control al interior y exterior del reclusorio.

De manera extraoficial, también circularon versiones sobre la posible muerte de un presunto líder delictivo identificado con el apodo de “El Owen”, a quien se vincula con el Cártel de Sinaloa. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada por las autoridades.