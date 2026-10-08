Morena seguirá haciendo historia de la mano del pueblo de Sinaloa, asegura Lorenia Valles

Durante la conmemoración por el XV aniversario de la fundación de Morena como asociación civil, Lorenia Valles Sampedro, coordinadora estatal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sinaloa, aseguró que el movimiento continuará trabajando de la mano de la ciudadanía y mantendrá el contacto directo con las comunidades.

En el encuentro participaron integrantes fundadores, militantes y simpatizantes del partido, quienes recordaron los primeros años de organización de Morena y su crecimiento dentro de la vida política del país.

Durante su intervención, Valles Sampedro reconoció el papel del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum en el movimiento político. Señaló que López Obrador es considerado por Morena como uno de los principales impulsores de la llamada Cuarta Transformación.

La coordinadora estatal afirmó que la llegada de Morena al gobierno representó, desde su perspectiva, un cambio en la forma de ejercer la política y colocó a la justicia social como uno de los principales objetivos del movimiento.

También destacó que una de las características que, según ella, han permitido fortalecer a Morena es el trabajo realizado directamente en las comunidades y el contacto constante con la población.

Valles Sampedro señaló que uno de los principales retos hacia adelante será mantener el diálogo con los ciudadanos y continuar con el trabajo territorial. Para ello, planteó mantener recorridos y comunicación directa con la población, principalmente mediante visitas a hogares y distintos sectores sociales.

La coordinadora estatal sostuvo que la opinión de la ciudadanía debe mantenerse como un elemento importante dentro de las decisiones y actividades del movimiento. Consideró que escuchar a la población permite conocer sus necesidades y mantener una relación cercana con las comunidades.

Durante el aniversario también se hizo referencia a los documentos que forman parte de los principios y organización de Morena. Valles Sampedro indicó que los estatutos y la declaración de principios deben continuar siendo referentes para quienes participan en el partido-movimiento.

La funcionaria estatal también mencionó como referentes el legado político de López Obrador y el trabajo que actualmente realiza la presidenta Claudia Sheinbaum.

Con tres décadas de participación dentro del movimiento, Valles Sampedro habló sobre el proceso que ha seguido Morena desde sus primeros años de organización hasta convertirse en una fuerza política con presencia en diferentes estados del país.

La celebración permitió reunir a personas que participaron en la creación y desarrollo del movimiento en Sonora, así como a ciudadanos que actualmente forman parte de sus actividades.

Durante el evento se destacó también la importancia de mantener una organización cercana a las comunidades y de continuar realizando actividades en territorio.

Valles Sampedro afirmó que el movimiento debe conservar una visión amplia y mantener la participación de diferentes sectores de la sociedad. En ese sentido, habló de la importancia de fortalecer una organización plural e incluyente.

La coordinadora estatal señaló que el trabajo político no debe limitarse a los periodos electorales, sino que debe mantenerse una comunicación constante con la ciudadanía.

También sostuvo que los resultados de los gobiernos deben ser conocidos directamente por la población y que corresponde a los integrantes del movimiento mantener informadas a las comunidades sobre las acciones que se realizan.

El aniversario de Morena sirvió así como un espacio para recordar los orígenes de la organización y plantear los retos que enfrentará en los próximos años.

Finalmente, Lorenia Valles reiteró que continuará el trabajo territorial y el contacto directo con la ciudadanía, bajo la idea de que la participación de la población debe mantenerse como uno de los principales elementos de la organización.

De esta manera, Morena en Sonora busca mantener su presencia en las comunidades y continuar con actividades de organización y diálogo con la población, mientras sus integrantes conmemoran los 15 años de la fundación del movimiento como asociación civil.