Entregan artículos de higiene a niñas y niños que viven con sus madres en el CEDES Victoria

Con el objetivo de apoyar el bienestar y cuidado de niñas y niños que permanecen junto a sus madres dentro de un centro penitenciario, se realizó la entrega de artículos de higiene personal en el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) Victoria.

La entrega fue realizada a través del Departamento de Trabajo Social del centro penitenciario y estuvo dirigida a menores de tres años que viven con sus madres en el área femenil. En total, seis niñas y niños fueron beneficiados con diferentes productos necesarios para su cuidado diario.

Entre los artículos entregados se encuentran pañales, toallitas húmedas, champú, loción y crema corporal para bebé, productos que ayudan a mantener condiciones adecuadas de higiene y cuidado durante los primeros años de vida.

Esta acción tiene como finalidad contribuir a que las niñas y niños cuenten con mejores condiciones de salubridad mientras permanecen al interior del CEDES Victoria bajo el cuidado de sus madres, quienes actualmente se encuentran privadas de la libertad.

El apoyo también busca acompañar a las mujeres durante el proceso de crianza, ya que algunas de ellas continúan ejerciendo su papel como madres mientras cumplen con su proceso dentro del centro penitenciario.

La entrega de estos productos forma parte de las acciones de atención que se llevan a cabo mediante el área de Trabajo Social, con la intención de fortalecer los vínculos familiares y procurar el bienestar de las niñas y niños que viven en los espacios destinados para mujeres dentro de los centros de reinserción.

Durante los primeros años de vida, la higiene es un aspecto importante para el desarrollo de los menores, por lo que contar con productos básicos como pañales, toallitas y artículos para el cuidado de la piel representa un apoyo para las madres que se encuentran en esta situación.

Las autoridades señalaron que estas acciones están relacionadas con la protección de los derechos fundamentales de la niñez y con la necesidad de garantizar que los menores tengan condiciones dignas, aun cuando sus madres se encuentren privadas de la libertad.

El acompañamiento a las familias dentro de los centros penitenciarios busca que la situación jurídica de las mujeres no signifique que sus hijas e hijos queden sin atención o cuidados adecuados. Por ello, las áreas encargadas de trabajo social mantienen acciones enfocadas en las necesidades de las familias.

En este caso, la entrega de productos de higiene permitió atender algunas de las necesidades básicas de seis menores de tres años que permanecen junto a sus madres en el área femenil del CEDES Victoria.

Además de los artículos de higiene, este tipo de acciones representan un acompañamiento para las mujeres privadas de la libertad durante una etapa importante de la crianza de sus hijas e hijos. El objetivo es que los menores puedan desarrollarse en condiciones adecuadas y con acceso a los cuidados básicos que requieren.

El fortalecimiento de los vínculos familiares es considerado también una parte importante de los procesos de reinserción social, debido a que permite mantener la relación entre las personas privadas de la libertad y sus familias.

De esta manera, el CEDES Victoria continúa realizando acciones a través de su Departamento de Trabajo Social para atender las necesidades de las mujeres privadas de la libertad y de sus hijas e hijos.