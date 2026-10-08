Hospital de Alta Especialidad de Veracruz reporta 95% de abasto de medicamentos oncológicos

El Hospital de Alta Especialidad de Veracruz cuenta actualmente con un abasto de 95 por ciento de medicamentos oncológicos, informó la gobernadora Rocío Nahle García luego de realizar una visita de supervisión a las instalaciones.

Durante el recorrido, la mandataria revisó las áreas de farmacia, almacén y oncología, además de dialogar con médicos y personal de enfermería para conocer directamente las necesidades que existen en el hospital. La visita se realizó sin previo aviso, con el propósito de conocer las condiciones en las que se encuentra la unidad médica.

Nahle García explicó que, aunque el área de oncología presenta un nivel de abasto de 95 por ciento, todavía existen seis claves de medicamentos que no se encontraban disponibles al momento de la revisión. Señaló que estos productos son enviados directamente desde la Ciudad de México por el IMSS-Bienestar.

La gobernadora indicó que los medicamentos oncológicos requieren condiciones especiales para su conservación y distribución, por lo que deben mantenerse bajo una cadena de frío adecuada. También señaló que, si los medicamentos pendientes no llegaban en el plazo establecido, se tomarían medidas para adquirirlos y evitar que los pacientes resultaran afectados.

Además del área de oncología, durante la supervisión se revisó la farmacia general del hospital, donde se encontró un nivel de abasto de aproximadamente 70 por ciento. Esta área maneja más de 700 claves de medicamentos y presenta algunas necesidades que deben ser atendidas.

Entre los productos que se requieren se encuentran medicamentos utilizados por pacientes que reciben tratamientos de diálisis. Para resolver esta situación, se planteó trasladar medicamentos desde otras unidades médicas que cuentan con existencias disponibles.

Uno de los casos mencionados fue el envío de medicamentos desde el hospital de Tierra Blanca hacia Veracruz. También se contempla el traslado de líquidos de contraste desde Coatzacoalcos, necesarios para la realización de algunos estudios médicos, como tomografías.

En el almacén de material de curación se reportó un abasto de 89 por ciento. En este espacio se encuentran productos necesarios para la atención diaria de los pacientes, como vendas, suturas y otros materiales médicos.

Las autoridades también señalaron que existen hospitales que cuentan con productos que actualmente no están siendo utilizados, mientras que otras unidades tienen faltantes. Por ello, se busca mejorar la coordinación entre los hospitales para trasladar los medicamentos e insumos hacia los lugares donde sean necesarios.

El Hospital de Alta Especialidad de Veracruz cuenta con alrededor de 120 médicos especialistas y subespecialistas, quienes atienden a pacientes de diferentes municipios del estado. Durante la visita, la gobernadora también escuchó las peticiones realizadas por trabajadores de la salud relacionadas con las condiciones laborales y las necesidades de personal.

Además del abasto de medicamentos, la revisión permitió identificar problemas relacionados con la infraestructura del inmueble. La gobernadora señaló que el hospital tiene más de 70 años de antigüedad y requiere trabajos de mantenimiento en algunas de sus áreas.

Entre las acciones anunciadas se encuentran mejoras en los sistemas de aire acondicionado, la construcción de nuevos baños en la zona de acceso para familiares y usuarios, así como trabajos relacionados con el drenaje.

Con estas medidas, las autoridades buscan mejorar las condiciones del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, tanto para los pacientes como para el personal médico y de enfermería.

La supervisión también permitió establecer acciones para atender los medicamentos e insumos que hacen falta y aprovechar aquellos productos que actualmente se encuentran disponibles en otras unidades médicas. El objetivo es fortalecer la atención y evitar que los pacientes enfrenten interrupciones en sus tratamientos por falta de medicamentos o materiales necesarios.