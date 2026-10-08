Ricardo Gallardo impulsa llegada del tren de pasajeros a San Luis Potosí

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona firmó un convenio con el Gobierno Federal para avanzar en la llegada del tren de pasajeros a San Luis Potosí, un proyecto que busca mejorar la movilidad y fortalecer la conexión entre el centro y el norte del país.

El acuerdo establece acciones para avanzar en la liberación del derecho de vía de los tramos Querétaro–San Luis Potosí y San Luis Potosí–Saltillo. Para ello, se contempla la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales, con el objetivo de facilitar el desarrollo de la nueva infraestructura ferroviaria.

Durante la firma del convenio participaron representantes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), así como de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado del Gobierno Federal. La coordinación entre estas instituciones permitirá continuar con los trabajos necesarios para que el proyecto pueda avanzar en territorio potosino.

Ricardo Gallardo destacó que la construcción del tren permitirá que San Luis Potosí tenga una nueva alternativa de transporte para las familias, además de fortalecer la conectividad con otras entidades del país.

El proyecto también busca generar beneficios económicos para las regiones por donde pasará, debido a que se espera que facilite los traslados y contribuya al crecimiento de actividades comerciales, turísticas y de inversión.

De acuerdo con el anteproyecto presentado por el Gobierno Federal, el tren contempla un recorrido por nueve municipios de San Luis Potosí. La ruta considera Villa de Reyes, Santa María del Río, San Luis Potosí, Mexquitic de Carmona, Moctezuma, Venado, Charcas, Catorce y Vanegas.

La obra ferroviaria también contempla que las futuras estaciones puedan integrarse con los sistemas de transporte público que ya existen en el estado. Con esto se busca facilitar los traslados de las personas que utilicen el tren para llegar a diferentes municipios y zonas de la entidad.

Otro de los objetivos es aprovechar la infraestructura ferroviaria para impulsar el desarrollo urbano en las áreas cercanas a las estaciones. Esto podría generar nuevas oportunidades para comercios y servicios, además de favorecer la actividad turística.

El tren forma parte de un proyecto nacional para recuperar el transporte ferroviario de pasajeros en distintas regiones del país. En el caso de San Luis Potosí, se contempla su conexión con Querétaro hacia el sur y con Saltillo hacia el norte.

Para que el proyecto pueda avanzar, uno de los principales pasos será la liberación del derecho de vía. Este proceso requiere acuerdos y coordinación entre los distintos niveles de gobierno, así como trabajos relacionados con los terrenos por donde se construirá o adecuará la infraestructura ferroviaria.

El proyecto representa también el regreso de una alternativa de transporte de pasajeros que durante décadas estuvo presente en San Luis Potosí. Actualmente, las vías ferroviarias que atraviesan la entidad son utilizadas principalmente para el traslado de mercancías.

Con la nueva obra, se busca recuperar el uso de estas conexiones para el transporte de personas y ofrecer una opción diferente a los viajes por carretera.

Las autoridades estatales señalaron que mantendrán la coordinación con el Gobierno Federal para continuar con las diferentes etapas del proyecto y atender los trabajos que correspondan a la entidad.

La llegada del tren de pasajeros es considerada una obra estratégica para San Luis Potosí, debido a que podría mejorar la movilidad, conectar comunidades y generar nuevas oportunidades económicas y turísticas.