Autoridades de Tamaulipas

El jefe del Departamento de Enfermedades Transmisibles y No Transmisibles, Hugo Horacio Vargas Reyes, presidió los trabajos de la cuarta sesión ordinaria del subcomité, en la que se abordaron los temas de paludismo, infecciones respiratorias, COVID-19, influenza y virus sincitial respiratorio.

Vargas Reyes detalló que, para la certificación del paludismo, se evalúan los componentes de vigilancia epidemiológica, Laboratorio Estatal de Salud Pública, vectores, atención médica y promoción de la salud. Por ello, entre los acuerdos establecidos en el Subcomité destaca el reforzamiento de estas acciones para obtener la certificación en marzo de 2027.

En cuanto a la situación actual de las enfermedades respiratorias en el estado, reveló que, durante las temporadas estacionales de años pasados y la actual, se ha observado una distribución variable entre los subtipos virales de influenza, con predominio de influenza A(H3N2) e influenza A(H1N1).

“Son 78 casos registrados de influenza en el estado, 46 de COVID-19 con variante de interés epidemiológico JN.1 y 12 casos confirmados de virus sincitial respiratorio”, anunció Vargas Reyes, al mencionar que, afortunadamente, el gobierno estatal cuenta con los biológicos necesarios para proteger contra este tipo de padecimientos.

Entre los acuerdos establecidos para la prevención y atención de estas enfermedades, autoridades estatales acordaron intensificar y promover la vacunación entre los grupos de riesgo, asegurar la toma de muestras y notificar de manera inmediata cualquier caso que se presente, a fin de evitar brotes y defunciones por enfermedades respiratorias.

Ante la presencia y los pronósticos de frentes fríos intensos, se pactó proteger a la población escolar mediante la instalación de filtros sanitarios en los planteles, la promoción del lavado frecuente de manos y la ventilación adecuada en los salones. Ante síntomas como escurrimiento nasal, fiebre y estornudos, se deberá permanecer en casa para evitar contagios.

Por último, para proteger a la población vulnerable, se coordinará con las presidencias municipales la instalación de puestos de vacunación en zonas apartadas, así como en albergues, dando prioridad a los municipios de Reynosa, Tampico y Altamira.