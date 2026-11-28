Puebla

Debido a las bajas temperaturas registradas por el Frente Frío No. 8, la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres de Puebla, mantiene vigilancia permanente en todo el estado, en coordinación con las direcciones municipales de Seguridad Pública y Protección Civil.

Por ello, el gobierno estatal informó que se realizan recorridos nocturnos en distintos puntos del estado para identificar a personas en situación vulnerable e invitarlas a que hagan uso de los Dormitorios Seguros habilitados en 101 municipios identificados como de alto riesgo por las bajas temperaturas, ubicados principalmente en la sierra norte, negra y valle de Serdán.

Los Dormitorios Seguros son administrados por las autoridades municipales y ofrecen dormitorio, baños y alimentos con el propósito de brindar resguardo y condiciones seguras a quienes más lo necesitan durante esta temporada invernal.