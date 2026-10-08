Puebla y otros 7 estados acuerdan coordinarse contra incendios forestales

Incendios forestales en México

La secretaria de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial de Puebla, María de los Ángeles Ballesteros García, llamó a fortalecer la colaboración entre entidades para prevenir y combatir los incendios forestales, al señalar que estos siniestros no distinguen límites territoriales ni divisiones administrativas.

Durante la inauguración de la Sexta Reunión Interestatal en Materia Forestal, realizada en Puebla con la representación del gobernador Alejandro Armenta Mier, la funcionaria destacó que el trabajo conjunto entre estados vecinos es necesario para reducir los daños y conservar los recursos naturales de la región centro del país.

Puebla reduce superficie afectada

Ballesteros García informó que Puebla pasó de registrar 30 mil hectáreas afectadas por incendios forestales en 2024 a alrededor de 6 mil hectáreas en 2026. Atribuyó esta disminución, entre otros factores, a la incorporación de herramientas tecnológicas, el fortalecimiento de las capacidades técnicas y la mejora del equipamiento del personal que atiende estas emergencias.

No obstante, advirtió que los resultados no significan que se pueda reducir la atención a los incendios y sus consecuencias. Por ello, reiteró el compromiso del gobierno estatal con la protección de la biodiversidad y el desarrollo sustentable.

La secretaria subrayó que compartir experiencias y prácticas efectivas entre las entidades permite fortalecer las estrategias para responder a los siniestros y disminuir sus impactos en las zonas forestales.

Estrategias

En la reunión participan representantes del Estado de México, Ciudad de México, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Guerrero, Morelos y Puebla, además de más de 50 especialistas en materia forestal.

Durante las actividades, las delegaciones presentaron innovaciones tecnológicas para combatir incendios, así como estrategias de intervención y objetivos a corto y mediano plazo.

Los participantes también refrendaron su compromiso de trabajar de manera coordinada para proteger las áreas forestales, mediante el intercambio de conocimientos, recursos y experiencias.

El encuentro busca reforzar la cooperación entre las ocho entidades ante un problema que rebasa las fronteras estatales y que requiere la participación conjunta de autoridades y especialistas para conservar los recursos naturales.