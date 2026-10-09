Río Usumacinta aumenta su nivel por lluvias en Chiapas y Guatemala, pero comienza a estabilizarse

El río Usumacinta mantiene niveles elevados debido a las lluvias registradas en Chiapas y Guatemala; sin embargo, su crecimiento comienza a estabilizarse, por lo que las autoridades mantienen vigilancia sobre su comportamiento para prevenir posibles afectaciones en comunidades cercanas.

El incremento del caudal se relaciona con las precipitaciones que se han presentado en la parte alta de la cuenca, donde el agua de lluvia alimenta los afluentes que posteriormente recorren territorio mexicano hasta llegar a Tabasco.

Esta situación mantiene la atención de las autoridades de Protección Civil, debido a que el aumento en los niveles de los ríos puede representar un riesgo para las localidades ubicadas en zonas bajas, especialmente cuando las lluvias continúan durante varios días.Aunque el ascenso del Usumacinta muestra señales de estabilización, es necesario mantener el monitoreo de su nivel, ya que las condiciones meteorológicas en las regiones donde nace y recibe aportaciones de agua pueden influir en su comportamiento durante las siguientes jornadas. El río Usumacinta es uno de los principales cuerpos de agua de la región y su caudal depende, en buena medida, de las lluvias que se registran en Chiapas y Guatemala.

Durante la temporada de precipitaciones, el agua acumulada en las zonas montañosas y los distintos afluentes puede desplazarse hacia las partes bajas de la cuenca, lo que provoca aumentos en el nivel del río incluso cuando las condiciones del tiempo son diferentes entre una comunidad y otra. Por esta razón, las lluvias registradas en territorio guatemalteco y chiapaneco pueden tener repercusiones en municipios de Tabasco, debido al recorrido del agua a través del sistema fluvial.

El comportamiento del Usumacinta requiere atención especial durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, cuando las precipitaciones pueden generar crecientes estacionales. Además, a diferencia de otros sistemas fluviales regulados por presas, el Usumacinta tiene un cauce que permite el desplazamiento natural de sus crecientes. Esto significa que el agua acumulada en la parte alta puede avanzar hacia las zonas bajas y modificar los niveles del río conforme transcurre el tiempo.

El seguimiento de los niveles del Usumacinta es importante para identificar posibles riesgos en comunidades cercanas y tomar medidas preventivas cuando las condiciones lo requieran. En Tabasco, las autoridades mantienen atención sobre los principales ríos de la entidad, debido a que las lluvias también pueden provocar encharcamientos, inundaciones en zonas bajas y dificultades para circular por caminos cercanos a los afluentes. Por ello, la vigilancia hidrológica permite conocer las variaciones en el nivel del agua y evaluar si es necesario reforzar las acciones preventivas en las localidades que pudieran resultar afectadas.

Aunque la estabilización del crecimiento representa un cambio en el comportamiento reciente del río, esto no significa que el riesgo haya desaparecido por completo. Las precipitaciones que continúen en Chiapas y Guatemala podrían modificar nuevamente el caudal. Ante este panorama, es importante que la población permanezca atenta a los avisos de Protección Civil y evite acercarse a las orillas cuando el nivel del agua sea elevado.

También se recomienda no intentar cruzar corrientes de agua ni circular por caminos inundados, debido a que la fuerza del caudal puede representar un peligro para peatones y automovilistas. El río Usumacinta continúa bajo observación debido al incremento de su nivel asociado con las lluvias en la región. Aunque su ascenso comienza a estabilizarse, las autoridades deberán mantener el seguimiento de las condiciones meteorológicas e hidrológicas para anticipar posibles cambios y reducir los riesgos para la población de Tabasco. El comportamiento del afluente durante los próximos días será importante para determinar si los niveles continúan estables o si las nuevas precipitaciones generan otro incremento en su caudal.