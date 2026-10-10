Diez municipios de la frontera de Tamaulipas siguen en semáforo rojo por falta de agua

Diez municipios de la frontera norte de Tamaulipas continúan en semáforo rojo por los bajos niveles de almacenamiento de agua en las presas internacionales La Amistad y Falcón, informó la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, luego de realizar una reunión para revisar la disponibilidad del recurso en el estado.

Durante la Vigésima Octava Reunión Ordinaria del Comité de Seguimiento y Evaluación del Semáforo del Cuidado del Agua, las autoridades analizaron las condiciones de las cuencas y actualizaron la clasificación de los municipios, de acuerdo con la cantidad de agua disponible en cada región.

El encuentro fue encabezado por el secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, Raúl Quiroga Álvarez, acompañado por el gerente de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) de Reynosa, Felipe Chiw Vega, y el secretario de Servicios Públicos, José Antonio Chávez Herrera, quien acudió en representación del alcalde Carlos Peña Ortiz.

De acuerdo con los resultados presentados, 15 municipios de Tamaulipas se encuentran en semáforo verde, mientras que otros 16 fueron colocados en amarillo. Sin embargo, la zona fronteriza norte permanece en rojo, al igual que Ciudad Victoria y Tula, debido a las condiciones de disponibilidad del agua.

Entre los municipios que se encuentran en verde están Abasolo, Aldama, Altamira, Ciudad Madero, Gómez Farías, González, Hidalgo, Jaumave, Llera, Mainero, El Mante, Palmillas, Soto la Marina, Tampico y Xicoténcatl.

En esta clasificación se encuentran localidades de diferentes regiones del estado, donde las condiciones actuales permiten tener una mejor disponibilidad del recurso hídrico, según el balance realizado por las autoridades.

Por otro lado, los municipios ubicados en amarillo son Antiguo Morelos, Burgos, Bustamante, Casas, Cruillas, Güémez, Jiménez, Méndez, Miquihuana, Nuevo Morelos, Ocampo, Padilla, San Carlos, San Fernando, San Nicolás y Villagrán.

Esta clasificación permite identificar las zonas que necesitan mantener vigilancia sobre el agua disponible y fortalecer las medidas para evitar que la situación se complique.

En cuanto a la frontera norte, los diez municipios que continúan en rojo son Camargo, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Matamoros, Mier, Miguel Alemán, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo y Valle Hermoso.

Las autoridades señalaron que esta condición está relacionada con los bajos niveles de almacenamiento de las presas internacionales La Amistad y Falcón, que forman parte de las fuentes de abastecimiento de agua para esta región fronteriza.

La situación representa un reto para la administración del recurso, por lo que es importante mantener el seguimiento de las condiciones de las presas y fortalecer las acciones para cuidar el agua que se utiliza en los hogares, las actividades productivas y otros servicios.

Además de los municipios fronterizos, Ciudad Victoria y Tula permanecen en semáforo rojo, por lo que también forman parte de las localidades que requieren atención en materia de disponibilidad hídrica.

Durante la reunión, los organismos operadores de agua presentaron los avances de los proyectos y las acciones que llevan a cabo para mejorar los servicios de agua potable y contribuir al fortalecimiento del sector hidráulico en Tamaulipas.

En la sesión también participaron autoridades estatales, municipales y federales, diputadas y diputados locales, responsables de los organismos operadores y representantes del sector agrícola.

Los asistentes analizaron las condiciones que enfrenta cada región y los retos para garantizar una mejor administración del agua.

Con la actualización del Semáforo del Cuidado del Agua, la Secretaría de Recursos Hidráulicos busca dar seguimiento a la disponibilidad del recurso en los 43 municipios de Tamaulipas y contar con información que ayude a tomar decisiones para su manejo.

La dependencia mantiene el monitoreo de las condiciones hídricas, mientras que la situación de la frontera norte continúa como uno de los principales desafíos debido a los niveles de almacenamiento de las presas internacionales.

El semáforo permite conocer las condiciones de cada municipio y orientar las acciones necesarias para el cuidado del agua, un recurso indispensable para la población y las actividades económicas del estado.