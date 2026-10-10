Localizan en Estados Unidos a siete migrantes reportados como desaparecidos en Chiapas

Siete migrantes de diferentes nacionalidades que habían sido reportados como desaparecidos en Chiapas fueron localizados en centros de detención migratoria de Estados Unidos, luego de que las autoridades mexicanas revisaran expedientes pendientes y realizaran un intercambio de información con instituciones del país vecino.

El fiscal general del estado de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que las personas localizadas son originarias de Honduras, El Salvador, Colombia y Guatemala. Los siete casos contaban con fichas de búsqueda desde los años 2016, 2021, 2022 y 2023, por lo que su ubicación permitió actualizar la información de las investigaciones. De acuerdo con las autoridades, la localización fue posible gracias a la coordinación con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), que permitió identificar a las personas que se encontraban en territorio estadounidense.

El fiscal explicó que la Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene trabajos para atender las denuncias de personas desaparecidas, principalmente de origen extranjero, debido a que muchas de ellas ingresan a México durante su recorrido migratorio hacia Estados Unidos. Como parte de estas labores, las autoridades comenzaron a revisar expedientes que permanecían pendientes, con la intención de encontrar información que ayudara a conocer el paradero de quienes habían sido reportados como no localizados.

Entre las siete personas identificadas se encuentran tres ciudadanos hondureños, dos salvadoreños, un colombiano y un guatemalteco. Sus nombres son Magdiel Antonio López Espinal, Ángela Benigna Sierra Rodas y Franck Alexander Mendoza Alvarado, de Honduras; Angélica María Rodríguez Gómez y Erick Alberto Amaya Cartagena, de El Salvador; Santiago Zuluaga Sepúlveda, de Colombia, y Alida Refugio Álvarez Soto, de Guatemala. Las autoridades señalaron que los siete migrantes fueron ubicados en centros de detención en Estados Unidos, después de haber ingresado de manera irregular a ese país. Sin embargo, la información disponible no detalla las circunstancias particulares en las que cada persona desapareció ni el momento exacto en que cruzó la frontera.

La Fiscalía estatal indicó que continuará con la revisión de las carpetas de investigación y el intercambio de información con agencias internacionales. Estas acciones buscan identificar a más personas que continúan registradas como desaparecidas, así como corregir y actualizar los datos que existen sobre estos casos. La localización de los siete migrantes también muestra la importancia de la colaboración entre las autoridades de diferentes países para dar seguimiento a las denuncias, especialmente cuando las personas desaparecidas se encuentran fuera del territorio mexicano.

Chiapas es una de las principales entidades por las que transitan personas migrantes que buscan llegar a Estados Unidos. Durante su recorrido, algunas enfrentan dificultades relacionadas con el traslado, la falta de documentos y las condiciones de inseguridad, situaciones que pueden complicar el contacto con sus familiares y el seguimiento de su paradero. Por otra parte, las cifras sobre desapariciones en la entidad reflejan que todavía existen casos pendientes de atención. De acuerdo con un informe de la organización Red Lupa, hasta mayo de 2026 se tenía un registro de 2 mil 005 personas desaparecidas en Chiapas. De ese total, alrededor del 78 por ciento eran hombres y cerca del 22 por ciento mujeres.

Ante este panorama, la revisión de expedientes y la cooperación internacional representan herramientas para avanzar en la búsqueda de personas y mejorar los registros oficiales. La Fiscalía General del Estado reiteró que continuará trabajando en la revisión de casos pendientes para identificar a personas cuyo paradero se desconoce. Mientras tanto, la localización de estos siete migrantes permitirá actualizar sus expedientes y aportar información sobre su situación actual en Estados Unidos.