Eugenio Segura rinde protesta como coordinador de la Defensa de la Transformación en Quintana Roo

Eugenio Segura Vázquez rindió protesta como coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Quintana Roo, durante una sesión del Consejo Nacional de Morena, en la que participaron representantes del partido de distintas entidades del país.

A través de sus redes sociales, el político compartió información sobre el acto y aseguró que mantendrá el compromiso que asumió con la población de Quintana Roo, mediante el trabajo cercano con la gente y la organización en los municipios.

“Hoy reafirmo el compromiso que asumí con Quintana Roo: seguir cerca de la gente, municipio por municipio, con organización y unidad”, expresó en su publicación.

El mensaje estuvo dirigido a la militancia de Morena y destacó la importancia de fortalecer el movimiento desde sus bases, con la participación de sus integrantes y el trabajo territorial en las distintas comunidades del estado De acuerdo con lo compartido por Segura Vázquez, durante el Consejo Nacional rindieron protesta 17 coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, quienes tendrán la responsabilidad de participar en las tareas de organización del partido en sus respectivas entidades.

Trabajo territorial y organización

En su mensaje, Eugenio Segura destacó que una de sus principales tareas será mantener la cercanía con los habitantes de Quintana Roo, mediante recorridos y actividades en los diferentes municipios. El legislador señaló que la organización y la unidad son elementos importantes para continuar con el proyecto político de Morena, por lo que planteó la necesidad de trabajar desde las bases del movimiento.

La labor territorial busca mantener el contacto entre los integrantes del partido y la población, así como conocer las necesidades de las comunidades y reforzar la participación de la militancia. En Quintana Roo, estas actividades se desarrollarán en los distintos municipios de la entidad, donde el coordinador estatal buscará mantener la presencia del movimiento a través de la organización política.

Aunque en su publicación no detalló un calendario de actividades ni las acciones específicas que realizará en cada municipio, Segura reiteró su intención de continuar cerca de la ciudadanía. El mensaje también hizo referencia a la importancia de la unidad dentro de Morena, como parte de los trabajos que se desarrollan para mantener la organización del partido en el estado.

Morena fortalece su estructura estatal

La toma de protesta de los 17 coordinadores estatales se realizó durante el Consejo Nacional de Morena, de acuerdo con la información difundida por el propio Eugenio Segura. Los nombramientos forman parte de las tareas de organización política del partido y buscan establecer responsables para coordinar las actividades relacionadas con la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en diferentes entidades.

A través de estas figuras, Morena busca mantener el trabajo de sus estructuras locales y fortalecer la comunicación con sus militantes y simpatizantes. En el caso de Quintana Roo, Eugenio Segura asumió el compromiso de trabajar municipio por municipio, con énfasis en la cercanía con la gente y la unidad de quienes forman parte del movimiento.

El coordinador estatal afirmó que la transformación debe fortalecerse desde sus bases, por lo que llamó a mantener la organización y la participación de la militancia. La publicación concluyó con el mensaje de que la transformación se fortalece desde sus bases, en referencia al trabajo que Morena busca continuar en las comunidades de Quintana Roo.

Con esta responsabilidad, Segura Vázquez se suma a los coordinadores que participarán en las actividades de organización estatal del partido, mientras Morena continúa con sus trabajos internos en preparación para los próximos retos políticos. Hasta el momento, en el mensaje difundido no se dieron a conocer mayores detalles sobre la agenda que seguirá el coordinador ni sobre las fechas en las que comenzarán las actividades en los municipios.