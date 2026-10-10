DIF Sinaloa entrega mil apoyos alimentarios a familias de pescadores en Rosario

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Sinaloa entregó mil apoyos alimentarios a 500 personas de la comunidad de Agua Verde, ubicada en el municipio de Rosario, con el objetivo de ayudar a las familias de pescadores a contar con alimentos para cubrir sus necesidades básicas.

La entrega se realizó este viernes a través de la Dirección de Asistencia Alimentaria, como parte de la Estrategia de Atención Alimentaria Emergente a Pescadores, que forma parte del Programa de Atención Alimentaria a Personas en Situación de Emergencia o Desastre.

De acuerdo con la información del Gobierno de Sinaloa, estos apoyos buscan contribuir a la alimentación de las familias que enfrentan dificultades para acceder a productos básicos, especialmente aquellas que dependen de la actividad pesquera para obtener sus ingresos.

La estrategia está dirigida a pescadoras, pescadores y sus familias, quienes pueden enfrentar problemas económicos cuando sus actividades se ven afectadas por diferentes situaciones. Por ello, la entrega de alimentos forma parte de las acciones de asistencia social que se llevan a cabo en distintas comunidades del estado.

El programa se desarrolla de acuerdo con los objetivos de la Estrategia Integral de Asistencia Social, Alimentación y Desarrollo Comunitario (EIASADC), mediante la cual se busca apoyar a las personas que atraviesan situaciones de emergencia y que tienen mayores necesidades.

Con estas acciones, el DIF Sinaloa busca que los apoyos lleguen directamente a las comunidades donde se requiere atención, con la intención de contribuir a que las familias tengan acceso a alimentos y puedan enfrentar de mejor manera sus condiciones económicas.

Más de 15 mil apoyos entregados durante 2026

El Gobierno estatal informó que, durante 2026, el DIF Sinaloa ha entregado un total de 15 mil 440 apoyos alimentarios en 30 localidades de la entidad, con los que se ha beneficiado a 7 mil 720 personas.

Estas cifras corresponden a las acciones de asistencia alimentaria emergente que se han realizado en diferentes comunidades, principalmente para atender a integrantes del sector pesquero y sus familias.

La entrega de estos apoyos forma parte de las medidas que buscan atender las necesidades de alimentación de la población que se encuentra en condiciones vulnerables, así como brindar ayuda a quienes dependen de actividades económicas que pueden verse afectadas por temporadas o situaciones extraordinarias.

En el caso de Agua Verde, la distribución de mil apoyos permitió atender a 500 personas de esta comunidad de Rosario. La acción se suma a las jornadas que el organismo estatal ha desarrollado en otras localidades de Sinaloa durante el presente año.

El objetivo de este tipo de programas es contribuir a que las familias tengan acceso a productos alimenticios y reducir las dificultades que pueden enfrentar para cubrir sus necesidades cotidianas.

Además, la atención a las comunidades pesqueras representa una parte importante de los programas de asistencia social, debido a que sus habitantes dependen en gran medida de los ingresos que obtienen de la pesca y de las condiciones en las que se desarrolla esta actividad.

Apoyo a las comunidades pesqueras

La estrategia de atención alimentaria emergente busca mantener la distribución de apoyos en las localidades donde se identifica la necesidad de respaldar a las familias que se encuentran en una situación vulnerable.

A través de la Dirección de Asistencia Alimentaria, el DIF estatal coordina la entrega de estos recursos para beneficiar a las personas contempladas dentro del programa.

La distribución de alimentos en Agua Verde se suma a las acciones que el organismo ha realizado en 30 localidades de Sinaloa, donde miles de personas han recibido ayuda durante este año.

Con estas medidas, el DIF Sinaloa mantiene sus acciones de asistencia alimentaria dirigidas a las familias de pescadores, con el propósito de contribuir a su alimentación y brindar atención a quienes enfrentan dificultades para cubrir sus necesidades básicas.

La dependencia continuará con las acciones contempladas en sus programas de asistencia social, de acuerdo con los objetivos de atención a personas en situación de emergencia o vulnerabilidad alimentaria.