Julieta Ramírez rinde protesta para defender la Transformación y la soberanía en Baja California

Julieta Ramírez Padilla rindió protesta como coordinadora en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Baja California, luego de ser designada por Morena para encabezar estas actividades en la entidad rumbo al proceso electoral de 2027.

A través de sus redes sociales, la política compartió un mensaje en el que expresó su compromiso con el movimiento y publicó la frase: “¡SÍ, PROTESTO defender la Transformación y la Soberanía desde Baja California!”.

El nombramiento de Ramírez forma parte de la estrategia del partido para organizar sus trabajos políticos en los estados donde se realizarán elecciones para renovar gubernaturas en 2027. De acuerdo con información publicada sobre el proceso interno de Morena, la designación de la legisladora se dio a conocer el 16 de septiembre de 2026, junto con los nombramientos de otros coordinadores en diferentes entidades del país. Con esta responsabilidad, Ramírez estará encargada de coordinar actividades de organización y fortalecer la relación del movimiento con la ciudadanía en Baja California.

Morena organiza sus trabajos rumbo a 2027

Los nombramientos de coordinadores forman parte de las actividades políticas que Morena desarrolla para preparar su participación en los próximos procesos electorales.

En el caso de Baja California, Julieta Ramírez fue elegida para encabezar los trabajos relacionados con la defensa de la Transformación y la soberanía nacional, una tarea que contempla mantener la organización de militantes y simpatizantes en el estado.

La dirigencia nacional del partido ha señalado que estos coordinadores tendrán la responsabilidad de continuar con las actividades territoriales y mantener el vínculo con la población.

Además de Ramírez, Morena designó a otros perfiles para realizar estas tareas en distintas entidades, como parte de su organización política rumbo a las elecciones del próximo año.

Los nombramientos se realizan en un contexto en el que los partidos comienzan a preparar sus estructuras y actividades con miras a la renovación de distintos cargos públicos.

Trayectoria política de Julieta Ramírez

Julieta Ramírez Padilla es una política originaria de Baja California que ha ocupado diferentes cargos dentro de Morena y se ha desempeñado como legisladora federal. Antes de llegar al Senado de la República, fue diputada federal por Morena y participó en actividades de representación política de su partido.

También ha trabajado en tareas legislativas y en la administración pública municipal, además de participar en actividades relacionadas con la organización del movimiento. Durante el proceso electoral presidencial de 2024, Ramírez formó parte de las voces que respaldaron la campaña de Claudia Sheinbaum Pardo.

Su designación como coordinadora estatal la coloca al frente de los trabajos partidistas de Morena en Baja California, una entidad que tendrá elecciones para la gubernatura en 2027. Por medio de su publicación en redes sociales, la legisladora dio a conocer su compromiso con esta nueva responsabilidad, aunque en el mensaje compartido no detalló las actividades específicas que realizará ni presentó un calendario de trabajo.

Con este nombramiento, Morena continúa con la definición de sus coordinadores estatales, quienes tendrán la tarea de organizar a sus simpatizantes y fortalecer la presencia del partido en los territorios donde se llevarán a cabo los próximos comicios.

La publicación de Ramírez se suma a los mensajes de integrantes del movimiento que han dado a conocer su participación en esta etapa de organización política, con la que el partido busca preparar sus estructuras de cara a las elecciones de 2027.