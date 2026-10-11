Alejandro Robles defiende la soberanía de México y el proyecto de Morena

Alejandro Robles

Alejandro Robles Gómez afirmó que Morena debe mantener una ruta política propia para que México preserve su soberanía frente a los cambios políticos en América Latina y al avance de fuerzas de derecha en distintos países de la región.

Al acudir al Consejo Nacional del partido, el secretario de las y los Migrantes sostuvo que las decisiones del país deben responder a los intereses de la población mexicana. También respaldó la política de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en materia de soberanía nacional y consideró que Morena representa una fuerza organizada para dar continuidad al proyecto de la Cuarta Transformación.

La soberanía como eje del movimiento

Robles señaló que México debe conservar la capacidad de decidir su propio rumbo sin subordinarse a los intereses de otras potencias. En ese sentido, destacó la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum y afirmó que la independencia nacional es una condición fundamental para definir las prioridades del país.

“Las agendas de las potencias extranjeras no tienen cabida en México. La defensa de la soberanía de nuestra patria, que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum, es fundamental para garantizar que nuestro país siga decidiendo su propio destino”, expresó.

El político consideró que Morena constituye el principal respaldo organizado de la mandataria para consolidar la Cuarta Transformación. Añadió que el movimiento debe conservar la participación popular y la justicia social como bases de su proyecto político.

El legado de López Obrador

Durante su participación, Robles también destacó la influencia del expresidente Andrés Manuel López Obrador en la identidad de Morena y mencionó su libro *Pueblo* como una referencia para reflexionar sobre las ideas y los principios que dieron origen al movimiento.

Sostuvo que mantener vigente ese legado resulta importante para conservar la cohesión interna del partido y dar continuidad a su proyecto nacional. Para ello, indicó, la organización debe traducir sus principios en acciones que respondan a las necesidades de la población.

Entre las premisas que consideró fundamentales mencionó “Por el bien de todos, primero los pobres”, frase que identificó como uno de los ejes de la Cuarta Transformación y una guía para orientar las políticas públicas hacia los sectores históricamente desfavorecidos.

México frente al escenario latinoamericano

El secretario de las y los Migrantes advirtió que los cambios políticos en América Latina representan desafíos para los proyectos progresistas y de orientación popular. Ante ese panorama, consideró que México debe mantener una trayectoria propia y fortalecer la organización política y social que respalda la transformación del país.

Robles sostuvo que Morena tiene una dimensión global y que su permanencia como movimiento organizado puede contribuir a que México continúe defendiendo su independencia, sus principios y un modelo de desarrollo sustentado en la justicia social.