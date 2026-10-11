Fundadores de Morena respaldan a Torres Piña en nueva etapa del movimiento en Michoacán

Respaldan a Torres Piña

Carlos Torres Piña, coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, sostuvo un encuentro con integrantes de Morenos de Corazón, agrupación integrada por fundadoras y fundadores de Morena, quienes manifestaron su apoyo a la nueva etapa de organización del movimiento en Michoacán.

Durante la reunión, Torres Piña señaló que la participación de quienes impulsaron el partido desde sus inicios representa un respaldo para su coordinación, al tratarse de personas que formaron parte de la construcción del movimiento mediante la lucha social, la organización territorial y la defensa de sus principios.

Respaldo a la organización estatal

El coordinador destacó que la experiencia de los fundadores constituye una referencia para mantener la identidad del movimiento y orientar su trabajo en esta nueva etapa. Por ello, sostuvo que la reorganización debe avanzar con unidad, organización y respeto a la trayectoria de quienes contribuyeron a consolidar Morena.

En el encuentro participaron Yolanda Guerrero Barrera, Mireya Aguilar González, Luis David Soto Quizaman, Julio Enrique Peguero Espinosa y José Luis Avendaño Chávez, integrantes de Morenos de Corazón que expresaron su respaldo al proceso de organización en la entidad.

Torres Piña reiteró que la construcción de esta etapa debe reconocer la historia del movimiento y mantener los principios que acompañaron su origen.